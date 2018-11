Independiente va por su tercera victoria consecutiva

Independiente, que ganó en sus dos últimas presentaciones, recibirá hoy al irregular Belgrano de Córdoba con la misión de lograr una victoria que le permita acercarse al líder Racing Club, en la continuidad de la duodécima fecha de la Superliga. El encuentro se jugará a partir de las 13.15 , será arbitrado por Germán Delfino y televisado por TNT Sports.

Los “Diablos Rojos” tienen 19 puntos, siete por debajo del líder Racing (26), mientras que Belgrano sumó 11 unidades y su objetivo es evitar el descenso.

En Independiente, el entrenador Ariel Holan no tocará el equipo que goleó a los tucumanos e intentará aprovechar el gran momento que atraviesa Emmanuel Gigliotti, goleador del campeonato con 12 conquistas.

Gigliotti recuperó su capacidad goleadora y está siendo bien asistido por el ecuatoriano Fernando Gaibor, el escuatoriano Fernando Gaibor y Maximiliano Meza, eso le ayudó a Independiente a resolver partidos complicados como el que ganó en La Paternal el fin de semana pasado.

Por su parte, el delantero Martín Benítez, quien fue sustituido en el primer tiempo del triunfo 2 a 0 ante Argentinos Juniors el domingo pasado por una molestia muscular, no está recuperado totalmente, aunque podría integrar el banco de suplentes.

En Belgrano, asumió Diego Osella como DT (en reemplazo de Lucas Bernardi) y recién logró sus primeros tres puntos la semana pasada ante Gimnasia, luego de haber perdido un partido y empatado otro (tomó el equipo hace tres fechas).

El entrenador deberá hacer modificaciones, ya que ingresarán Miguel Angel Martínez por Hernán Menosse y Sebastián Luna por Adrián Balboa, quien aún no demostró en Belgrano la capacidad goleadora que había tenido hasta el semestre pasado en Patronato.