Jornada inaugural del Clausura 2018

El torneo Clausura 2018 que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón se pondrá en marcha hoy en las instalaciones del club Hércules. En la Primera A se definirá el campeón de la temporada, mientras que en la Primera B y Primera C el premio mayor es el ascenso.

Después del Apertura y el Intermedio, ocho equipos avanzaron al octogonal que en la división superior determinará al campeón.

Mientras que en la Primera B y Primera C, el ganador del octogonal subirá a la categoría inmediata superior y el segundo disputará una promoción.

El primer ascenso de la B correspondió a Deportivo Cichero, mientras que la C quedó en poder de Libertad.

Los cruces fueron conformados de acuerdo a las posiciones generales de las etapas anteriores y serán a dos cotejos.

El programa de partidos para hoy en cancha de Hércules es el siguiente:

9.45 (Primera C) Centauro vs. Olimpo, 11.00 (Primera C) Acero Puro vs. Juan de Vera, 12.00 (Primera C) Lunes Culturales vs. Barrio 17 CFS, 13.00 (Primera C) Deportivo Sur vs. Imperio, 14.00 (Primera B) Aberturas Nordeste vs. Boca Unidos, 15.00 (Primera B) Jaguares vs. San Benito, 16.00 (Primera B) Don Ocho vs. San Gerónimo, 17.00 (Primera B) Talleres vs. Santa Teresita, 18.00 (Primera A) Pingüinos vs. Olimpia, 19.30 (Primera A) Complejo Oriana vs. Marmolería, 21.00 (Primera A) Victoria vs. Nacional y 22.30 (Primera A) Bañado Norte vs. Fénix.