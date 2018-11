La Federación y la Liga esperan por novedades y alternativas

Tanto la Liga Correntina como la Federación Provincial decidieron posponer para hoy la decisión que deben tomar respecto a los partidos programados por dichas instituciones para esta tarde, en virtud de la postergación para hoy a las 16 de la primera final de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate.

Ambos especulan que el mal clima instalado sobre la ciudad de Buenos Aires continúe, tal como indica el pronóstico, y que el superclásico se vuelva a patear para más adelante. De ser así mantendrían sus respectivas programaciones, caso contrario podrían cambiar de horario o levantarlas.

Lo que no se alcanza a comprender es la hora en que se reunirán, y supuestamente tomarán una decisión, ya que ambos fijaron sus reuniones para las 9 de la mañana, siete horas antes del horario establecido para el superclásico, solicitando a los dirigentes de los clubes involucrados que propongan opciones.

En cuanto a la Liga Correntina, los partidos corresponden a las revanchas del octogonal de ascenso y están programados para esta tarde en cancha de Huracán Corrientes, donde a las 14 Alvear (4) enfrentaría a Invico (1), mientras que desde las 16, Rivadavia (1) se mediría ante Villa Raquel (1).

Respecto al Provincial de Clubes, que otorgará dos plazas al Torneo Regional Amateur 2019, los encuentros corresponden a la instancia de cuartos de final.

Los partidos que estaban previsto jugarse hoy desde las 17:00 son: Esquina Football vs. Victoria (Curuzú Cuatiá), y Apinta (Mercedes) vs. Puente Seco (Libres). Anoche se confirmó que el juego entre Defensores de San Roque y Cambá Cuá (Capital) pasó a las 11, y el de Mburucuyá ante Sportivo Unión de Bella Vista, a las 21.