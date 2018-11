Recuperan 11 vacunos en allanamiento en Santo Tomé y buscan a los responsables

La Policía secuestró varios terneros de dudosa procedencia, que estaban en un camino que conduce a la zona de frontera de la ciudad de Santo Tomé.

Por el momento no hay detenidos, advirtieron las mismas fuentes citadas por el portal Urgente Santo Tomé.

De acuerdo con las averiguaciones, el procedimiento se efectuó ayer en horas de la mañana en inmediaciones de la avenida Artigas en la zona de la Tablada.

La tarea se realizó como resultado de investigaciones relacionadas con la sustracción de ganado de distintos establecimientos agropecuarios, ocurridos en los últimos tiempos en esa ciudad, y que los llevó hasta una propiedad del lugar.

Poco después, tras un gran despliegue de efectivos policiales y vehículos de la división Priar de la Policía de Corrientes, procedieron al allanamiento de un inmueble y secuestraron 11 terneros cuya procedencia no se pudo establecer. Debido a ello se inició una investigación para tratar de determinar cómo llegaron los animales hasta ese lugar y si están relacionados con las denuncias realizadas por los propietarios de establecimientos agropecuarios, que se vieron damnificados por el accionar de los cuatreros.

Hasta el momento no hay ningún detenido, pero se efectúa un intenso patrullaje por la zona con el fin de atraparlos.

Según testigos de ese sector, circulan en forma diaria por allí animales de sospechoso origen.

Luego los vacunos secuestrados fueron trasladados a la dependencia del Priar y puestos a disposición de la Justicia.