Boca Unidos debió conformarse con el reparto de puntos

Salta

Enviado especial

Boca Unidos tuvo opciones para llevarse los tres puntos en juego de Salta, pero terminó repartiendo el botín tras empatar 1 a 1 frente a Juventud Antoniana en juego válido por la decimotercera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El delantero Nicolás Ledesma abrió la cuenta para el Aurirrojo, durante el primer tiempo; en la segunda mitad un zapatazo de Raúl Zelaya estampó el marcador final.

El juego disputado en el estadio Martearena mostró sus vaivenes y ofreció momentos favorables para ambos equipos, aunque al elenco correntino le quedó un sabor amargo por las claras opciones que desperdició en la segunda parte.

Para jugar contra Antoniana, Carlos Mayor volvió a rotar nombres teniendo en cuenta la seguidilla de partidos y el desgaste que propone este tramo de la competencia. El Aurirrojo salió a jugar con tres delanteros bien definidos (Nicolás Ledesma, Cristian Núñez y Gonzalo Ríos) y Martín Fabro debió esperar sus minutos entre los relevos, manteniéndose el resto de la estructura habitual del elenco correntino.

Los espacios se presentaron para la visita durante los minutos de arranque, gracias a la movilidad de Ledesma y Ríos, y el aporte de los mediocampistas Gerardo Maciel y Gustavo Mbombaj, de los más acostumbrados a pisar el terreno rival.

A los 26 minutos, Maciel se desprendió por el carril izquierdo, pisó el área local, y antes de que el campo se acabara, sacó un centro medido al segundo palo, por donde apareció Ledesma, quien con golpe de zurda estampó el 1 a 0.

Antoniana perdió a César Ibáñez por lesión y en su lugar ingresó el brasileño Francisco De Souza, que tuvo algunos minutos interesantes en el segundo tiempo.

Para la etapa complementaria, Boca Unidos movió el banco y “desactivó” el tridente ofensivo: casi de arranque ingresó Fabro por Maciel (ambos generadores de juego) y unos minutos después, Ariel Morales por Ríos, aunque el defensor correntino se paró como volante central para acompañar a Martín Ojeda.

Boca Unidos le fue cediendo el campo al local, confiando en una réplica demoledora, dado el peso específico de sus atacantes (más tarde Julio Cáceres reemplazó al Negro Núñez).

La moral de Antoniana creció de a poco su juego, sin ser dominante. Pero el conjunto salteño empezó a merodear al área correntina, más que nada con sus volantes creativos, y en especial con Juan Molina y el brasileño De Souza.

En un avance del local, Ojeda cortó a tiempo cuando Claudio Acosta intentó dejar a De Souza de cara al arquero Alejandro Medina. La acción se ensució un poco y la pelota nuevamente quedó a los pies del brasileño, pero su remate no llegó a destino porque nuevamente la defensa correntina cerró justo a tiempo.

A los 16 minutos, Zelaya recibió una pelota de los pies del brasileño, recostado por la banda derecha, en tres cuartos de cancha. Se acomodó hacia el centro, para darle con zurda, y sacó un zapatazo de otro partido que dejó sin respuestas a Medina, clavándose la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco visitante, sellando así el 1 a 1.

En el momento en que el Aurirrojo cedió algunos metros, Antoniana se lo igualó con un gol que rompió los moldes del partido.

Pero el plan de juego diseñado por la visita le dio tres claras opciones, que no llegó a concretar: en una intervención Mbombaj recibió un balón filtrado por la izquierda y su tiro cruzado se fue apenas ancho, aunque Núñez llegó por el segundo palo en fuera de juego; en otra réplica el Negro cedió para Ledesma de cara al gol, pero cuando el delantero se aprestaba para rematar fue apareado por el lateral Federico Pérez y, entonces, su tiro no terminó siendo todo lo medido y potente que él esperaba; finalmente, ya en la curva final del partido, Cáceres dispuso de una doble acción cuando primero no pudo superar al achique del arquero Angel Pedrozo, que despejó el disparo del delantero, pero debajo del arco le quedó una segunda chance al delantero, que arrojándose al piso remató al gol aunque la pelota se fue por sobre el travesaño.

Cuando Cáceres malogró esta chance Boca Unidos jugaba con un hombre más tras la expulsión de De Souza, aunque a los 41 minutos también vio la tarjeta roja el defensor Rolando Ricardone.

Con el ingreso de Julio Montero, Antoniana mejoró el manejo de la pelota para el final del juego, y ante un Aurirrojo que sintió el peso de la sofocante jornada, apostó sus últimas fichas a un impacto ganador sobre el cierre. Deambuló cerca del área correntina y dispuso de una última aproximación cuando Jesús Guaymas (otra de las variantes) dejó a Gustavo Mendoza en expectante posición, pero el centro/arco del mediocampista se encontró ante la respuesta con los puños de Medina.

Boca Unidos y Juventud Antoniana se terminaron repartiendo los puntos en juego, en una sofocante jornada de un cambiante partido que al correntino le brindó alguna que otra opción de llevarse algo más de Salta.