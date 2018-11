Cambá Cuá consiguió el empate que fue a buscar

Cambá Cuá volvió a Corrientes con el empate que fue a buscar en su visita a Defensores de San Roque, con el que igualó 0 a 0, en el partido de ida por los cuartos de final del campeonato Provincial de Clubes, que otorgará dos plazas al Torneo Federal Amateur 2019.

El equipo capitalino fue a San Roque con la consigna de no perder. Desde ese punto de vista, el resultado conseguido cierra con el objetivo, aunque habría que ver hasta qué punto es negocio, porque en caso de que el conjunto del interior empate en la revancha en un partido con goles, se llevará la clasificación a semifinales.

En el inicio, el local estuvo cerca de convertir con una pelota que se le escapó al arquero Lator, no llegando a empujar por muy poco Estigarribia, apareciendo el despeje salvador de Ojeda.

Los dirigidos por Daniel Gálvez complicaron con la velocidad de Aguirre Gómez, quien se puso el equipo al hombro y se aproximaron con los centros que buscaban la cabeza de Estigarribia.

A diez minutos del final de la primera mitad, la visita se quedó con un jugador menos por la expulsión de Rodrigo Valdovinos, por agresión sin pelota a Pedrozo.

Así, en un juego muy táctico, con algunos roces, y mucha conversación, aunque escasas acciones de peligro, se fue el primer tiempo.

En el inicio del complemento, y tras un tiro de esquina ejecutado por Pedrozo, Arrieta no pudo por poco darle de lleno al frentazo para poner arriba al local.

El trámite se hizo por momentos de ida y vuelta, con los dos equipos creando situaciones de peligro. En la primera llegada franca de Cambá Cuá, Barreto exigió al arquero Pereira, y al rato, Estigarribia ganó nuevamente en lo alto, pero su cabezazo salió apenas ancho.

La última parte del encuentro transcurrió con el local presionando con todo sobre el arco capitalino, y Cambá Cuá replegado en su propio campo, buscando poner “hielo” al trámite del juego.

Aún así, el equipo Rojo estuvo cerca de ponerse en ventaja, cuando Sebastián González, de tiro libre, “reventó” el travesaño, cuando Pereira no tenía nada que hacer.

Defensores intentó con apariciones de Estigarribia, Proz y Gómez Aguirre, pero defensa correntina respondió con firmeza.

En el tramo final, el ingresado Emanuel Villalva, se anticipó a todos luego de un centro de Pedrozo, saliendo la pelota apenas afuera, mientras que la visita contestó con una pared entre Sebastián González y Barreto, quienes quisieron ponerle un moño a la jugada, llegando a tiempos los defensores locales para alejar el peligro.

Otros resultados

En Mercedes, Apinta igualó 2 a 2 con Puente Seco de Paso de los Libres y Esquina Football venció 2 a 1 a Victoria de Curuzú Cuatiá.

Al cierre de esta edición, jugaban Mburucuyá y Sportivo Unión de Bella Vista.