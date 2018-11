Jonatan Treise sentenció que Regatas dio un salto de calidad

Regatas Corrientes avanzó a los cuartos de final del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol al superar a Atenas 2 a 1 después de haber perdido el primer punto en el estadio del parque Mitre. “Vinimos a buscar el boleto a la próxima fase en una cancha difícil, contra un equipo difícil. La verdad que venir 0 a 1 en un playoffs es complicado”, sostuvo Jonatan Treise, base del equipo fantasma.

“Metimos el segundo partido, eso nos dio un poco más de energía, sabiendo que teníamos que hacer las cosas bien desde el primer minuto hasta el último”, agregó después del 74 a 71 que permitió la clasificación.

Para el jugador misionero, “en el playoffs con San Martín mostramos un salto de calidad a la hora de jugar de visitante, con una personalidad distinta a la que mostramos en las primeras fechas. Todo lleva un proceso, un tiempo”.

Además, destacó el equilibrio que existe en el plantel de Regatas. “Acá hay jugadores experimentados, pero además, están los chicos que nos dan una inyección de energía importante. Está bueno encontrar esa química en esa mezcla, y los resultados se están dando”.

En el partido del sábado, Treise aportó 16 puntos en la victoria de Regatas. “Mi producción va de menor a mayor, como siempre pasa. Lo importante es que el equipo está jugando mejor; en mi posición mientras el equipo juegue bien, el rendimiento personal queda relegado”.

“Estoy muy contento, disfrutando de ser parte de este grupo de jugadores de mil maravillas, obvio que uno siempre mira los números personales, pero no me frustro para nada, siempre que al equipo le vaya bien”, añadió.

De cara al futuro, donde Regatas se medirá con Quimsa por los cuartos de final, Treise sentenció: “Seguramente tenemos muchas cosas por mejorar, por corregir, pero me parece que estamos en el tiempo y en el proceso que queríamos. Todavía nos falta un montón; muchos jugadores podemos dar más para el equipo y eso lo vamos a encontrar con el rodaje”.

Por último manifestó: “Todavía no se vio el mejor Regatas, seguramente con los partidos, y con el trabajo lo vamos a ver. Por el momento estoy contento, muy contento por los resultados, y por el rendimiento”.