Taragüy venció a Curne y recuperó el título en el Regional del NEA

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

El Regional NEA 2018 de rugby volvió a coronar a Taragüy como el mejor equipo de la competencia. Ayer, en Resistencia, venció a Curne por 17 a 12 y recuperó el título que hace un año había perdido frente al mismo rival.

El Cuervo tuvo una producción que fue de menor a mayor en el campeonato. Su juego comenzó a crecer desde el triunfo, en el cierre de la primera rueda de la fase clasificatoria, cuando le ganó ampliamente, precisamente a Curne. La entidad universitaria, que no pudo superar a Taragüy a lo largo del año (disputaron tres encuentros), fue todo lo contrario. Pese a que ganó la etapa inicial del Regional, después de quedarse con el desaparecido Torneo del Interior B, tuvo una línea descendente en sus actuaciones.

Durante la gran final disputada ayer en la cálida tarde chaqueña, Taragüy pegó primero en el marcador y después mostró un gran bloque defensivo para cortar todos los avances del rival.

Mientras que Curne no tuvo variantes ni disciplina para atacar. En el complemento, después de unos 20 minutos, cedió la iniciativa y hasta dio la sensación de que fue controlado anímicamente por el equipo correntino.

Durante la etapa inicial, Taragüy aprovechó las oportunidades que tuvo para atacar al lado de las formaciones, buscando el centro de la cancha donde Curne no tackleó correctamente.

De esa forma llegaron los dos tries de la tarde que fueron apoyados por Augusto Garay. El primero fue al minuto de juego y el segundo a los 29. Los dos fueron convertidos por Tomás Benítez Hardoy.

En el medio de estas conquistas, Curne se posicionó en el terreno contrario y, producto de las constantes infracciones, Genaro Carrió transformó tres penales en 9 puntos para dejar arriba a su equipo por una diferencia de 2.

Sobre el final de la etapa, con el marcador 9 a 14, Carrió otra vez convirtió un penal y la respuesta por la misma vía llegó en el pie derecho de Benítez Hardoy.

En el complemento, el desarrolló del cotejo cayó y ya no hubo variantes en el tanteador (12-17). El juego se volvió desordenado y los dos equipos apostaron a las patadas para buscar el fondo rival.

Curne se adueñó de la pelota, pero careció de ideas para romper la excelente cobertura defensiva de Taragüy. El equipo correntino mostró su solidez para marcar, una y otra vez frenó los intentos del Canario.

La jugada que marcó el final anticipado se dio a los 22 minutos. Curne tuvo un penal favorable frente a los palos. Sin embargo, Carrió desvió su tiro. Esa acción fue un duro golpe anímico del cual ya no pudo recuperarse.

Con el correr de los minutos y con las pocas fuerzas que había, Taragüy siguió solidificando la estructura defensiva para cuidar la ventaja que le permitió llegar a un nuevo campeonato, el número nueve en el historial del Regional.

Otras definiciones

Durante la tarde de domingo en cancha del Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne), el local se quedó con el torneo Regional en Intermedia al superar a Taragüy por 22 a 15. También ganó el Oficial de la Urne en Preintermedia donde también le ganó al Cuervo por 23 a 18.