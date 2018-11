Tras bailar con Los Palmeras y elegir a la reina, horticultores disfrutaban de la última velada

En Santa Lucía, el último sábado y hasta la madrugada de ayer, se desarrolló la tercera velada de la 24ª Fiesta Nacional de la Horticultura. Mucho chamamé y hasta cumbia santafesina con Los Palmeras deleitaron a las miles de personas que disfrutaron del espectáculo. En la oportunidad, también fue coronada Sofía Cordero como la nueva reina y se sirvió la tradicional cena. El gobernador Gustavo Valdés y varios intendentes participaron de la celebración en la comuna liderada por el intendente José Sananez y el vice Alberto Toledo. Anoche seguía la celebración.

Tal como informó este diario, la fiesta comenzó el pasado jueves 8 con la apertura de la expo y la actuación de varios grupos. Las celebraciones continuaron durante la velada siguiente. En tanto, el sábado fue la jornada central.

En la ocasión, actuaron el ballet oficial de la fiesta, Alfredo Monzón, Diego Gutiérrez, Lorena Larrea, Los Curupí y el cierre estuvo a cargo de Los Palmeras.

Pero antes de dar por concluido la tercera noche del evento, un número considerable de personas disfrutó de la cena y de la elección de las nuevas representantes de la fiesta.

Valdés y Sananez fueron los encargados de coronar a Sofía Cordero como reina. Mientras que Ludmila Ruíz Díaz recibió sus atributos como primera princesa y Jimena Molina, como segunda princesa.

En el escenario, tanto el Jefe comunal como el Gobernador hicieron uso de la palabra.

Apoyo

En primer término, según pudo saber El Litoral, Sananez se refirió a la importancia que en la política se busque articular acciones con los otros estamentos del Estado, “como el provincial”, afirmó señalando a Valdés que estaba a su lado, “el nacional y el municipal”, agregó.

Y en este punto, acentuó la necesidad de dejar de lado “las grietas” y trabajar en forma articulada para el beneficio de todos los ciudadanos. Sus expresiones provocaron el aplauso del público que obligó a Sananez a suspender por un par de minutos su alocución.

Luego recordó que el propio Valdés lo llamó para informarle que habían detenido a las personas responsables de haberlo amenazado telefónicamente. “Otro domingo a las 23 lo llamé yo y le dije, venite vamos a festejar con todos los santaluceños, con toda la gente del departamento Lavalle”, contó Sananez. Y tras una breve pausa, provocada nuevamente por los aplausos, continuó recordando que le dijo: “Pero te voy a pedir una cosa, que nos regales el escenario y el sonido, porque se me está complicando. Y nos dio ese regalo, caso contrario, no hubiéramos podido hacer la fiesta”.

“Gracias, hermano, te quiero mucho”, concluyó el Intendente, y luego abrazó al Gobernador.

Después fue Valdés quien se dirigió al público.

Tras saludar, afirmó que “es un placer para mí estar en esta fiesta maravillosa que estamos disfrutando hoy”. Después puntualizó “es un gusto poder acompañarlos a ustedes, a todos los hombres y mujeres que durante todo el año, todos los días, ponen su sacrificio, su trabajo para hacer que Santa Lucía y Corrientes estén cada vez un poquito más arriba”.

Al mismo tiempo, reconoció que “tenemos muchas cosas todavía por hacer, muchas cosas por construir juntos” y todo “lo tenemos que realizar pensando en los ciudadanos de Corrientes”.

“A seguir trabajando, que tenemos mucho por delante. Muchas gracias, Santa Lucía”, concluyó Valdés.

Reconocimiento

Antes de que el Gobernador descendiera del escenario, Sananez nuevamente hizo uso de la palabra para destacar el aporte que realizan los pequeños, medianos y grandes horticultores, como también todos los que intervienen en el proceso productivo.

“Es el día de todos los santaluceños, porque si no hubiera esta producción hortícola, otra sería la situación de nuestro pueblo”, subrayó Sananez e inmediatamente Valdés bromeó con el conductor de la fiesta: “Dijiste que el Intendente hablaba poco, pero me parece que no tanto”.

La fiesta se extendió hasta la madrugada de ayer, al ritmo de la cumbia Los Palmeras. Mientras que al cierre de esta edición, en Santa Lucía, se preparaban para disfrutar de la cuarta y última jornada.