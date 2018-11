UCR: apuran acuerdos para una lista única

El próximo sábado se deberán presentar las listas y oficializar los candidatos que compitan en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical del próximo 2 de diciembre. Sería un hecho que, a nivel provincial, sólo Ricardo Colombi se presentaría como candidato a presidir la fuerza. Sin embargo, habría internas en Monte Caseros y Paso de los Libres. Hasta mañana, proseguirá el período de verificación y tacha.

Todo parece indicar que Paso de los Libres será la excepción a un consenso partidario que se extenderá a los comités radicales de toda la provincia.

En la tierra del diputado Eduardo “Peteco” Vischi, un sector liderado por la concejal radical Susana Espinoza, que rompió con ECO+Cambiemos, hace unos meses ya anunció que competirá por la conducción del comité.

A raíz del quiebre, se creó en Libres el sector interno denominado “Unión Radicales Libres”, que estaría integrado por varios dirigentes de la localidad disconformes con la conducción del comité local.

Entre los que integran la rebelión se destacan Julio Mecozzi, el ex intendente, y concejales con mandato cumplido como Edgardo Vischi, primo de “Peteco”.

La relación, puertas adentro, sería irreconciliable y el nuevo grupo estaría dispuesto a presentarse en las internas para competir por la conducción del comité libreño.

La lista “Unión Radicales Libres” se presentaría el sábado para competir por la conducción del comité.

En cuanto a la conducción del partido, el principal y único candidato a presidir el partido es Ricardo Colombi.

El ex gobernador sucedería al senador Sergio Flinta, que preside la fuerza desde su normalización en 2010. Antes lo había hecho hasta 2007, cuando la fuerza fue intervenida. Desde 2010, el radicalismo esquivó el enfrentamiento interno, pese a que existían dos sectores claramente antagónicos: el ricardismo y los ex arturistas o radical del ex Frente de Todos.

La facción antiricardista estaba integrada por el senador Noel Breard, Armando Aquino Britos y Rodolfo “Rudy” Fernández.

Tiempo después, el propio Arturo Colombi fue oficialista y volvió al ruedo político en 2013 de la mano de su primo Ricardo.

También Breard limó asperezas y hoy es un alfil clave para el Gobierno.

Meses atrás, Colombi aseguró: “Voy a ser presidente de la UCR porque es importante potenciar el partido. “En los tiempos que se vienen vamos a tener necesidad de que el partido tenga mayor incidencia, sobre todo a nivel nacional, con experiencia y el acompañamiento de hombres y mujeres que están dispuestos a ser partícipes de esta continuidad”, puntualizó.