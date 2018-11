La “Copa Daniel María Blanco 2018” tuvo su presentación oficial en Casa de Gobierno

Con el apoyo del gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes, del 17 al 19 de noviembre se realizará en Corrientes la “12da. Copa de Hándball Daniel María Blanco 2018”, tradicional evento que año a año organiza la Asociación Correntina de dicha disciplina deportiva, que ha trascendido las fronteras y tomado nivel internacional.

Los detalles de la competencia se dieron a conocer en conferencia de prensa celebrada este martes en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezada por el titular de la cartera deportiva, Jorge Terrile, acompañado por el secretario de la Asociación Correntina de Hándball, Martín Gómez Russo, el director del torneo, Leonardo Odriozola y por el licenciado Daniel María Blanco.

Esta Copa, que marca la finalización de las actividades organizativas de la Asociación, cumple 12 ediciones ininterrumpidas con participación de equipos de distintas provincias y de países limítrofes, en diferentes categorías, lo cual la convierte en una de las mejores competencias de nuestra zona por el número de equipos, jugadores y canchas en simultáneo que participan.

Debido a su importancia, el torneo fue declarado de Interés tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores de la Provincia.

El certamen se jugará en varios escenarios: el polideportivo de las 1536 Viviendas, el Centro de Educación Física N° 1, el Club Hércules y como cancha auxiliar, el Club Pingüinos.

Comenzará el sábado venidero a las 9 y finalizará el lunes a las 20.30, luego de las finales y la correspondiente entrega de premios.

Todas las voces

Durante el contacto con los medios, el secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el trabajo silencioso que despliega la Asociación Correntina de Hándball, en pos de la difusión y el desarrollo de una disciplina que es netamente amateur y ratificó el pleno apoyo, como parte de la gestión que encabeza el gobernador Gustavo Valdés que “toma al deporte como política de estado en todas sus manifestaciones”.

Asimismo, puso de relieve que como parte del trabajo articulado con la Asociación, la Secretaría de Deportes lleva adelante una Escuela de Iniciación de Hándball que es comandada por el instructor cubano Lucas Cruz Guerra, que trabaja con los chicos en las instalaciones del Club Juventus.

A la vez que señaló que en tiempos difíciles como por los que se transita, es necesario “optimizar los recursos y para ello es fundamental trabajar todos juntos, dando cada uno le mejor que puede”.

Por su parte, Martín Gómez Russo, en su carácter de secretario de la Asociación Correntina de Handball, resaltó el respaldo gubernamental y el hecho que “nos hayan abierto las puertas del Salón Verde para informar sobre nuestro Torneo insignia”.

“Esto es el fruto del esfuerzo de mucha gente, sabemos que el hándball es un deporte no muy difundido, por lo que todo cuesta siempre un poco más, pero vemos como año a año va creciendo y sumamos a los chicos y los jóvenes a su práctica y tenemos el acompañamiento de sponsors que hacen posible todo esto”, agregó y expresó luego que “es un orgullo que equipos de todo el país y del Paraguay quieran participar. Tenemos una cantidad impresionante de equipos y vamos a estar a la altura de las circunstancias para recibirlos a todos y ofrecerle la calidez de los correntinos”.

También ofreció sus conceptos el licenciado Daniel María Blanco, cuya Copa lleva su nombre. “33 años atrás empezamos en silencio, éramos pocos los que estábamos con el hándball y hoy vemos como la semilla fue creciendo y tenemos una Asociación fuerte y cada vez mayor cantidad de jugadores”, dijo.

Y remarcó que este deporte “es una alternativa para los chicos a quienes no les llama la atención el fútbol, el básquet, el rugby, por citar algunos deportes tradicionales”, ponderando además que “transmite los valores de la sana competencia, la amistad y el deseo de superación”.

A su turno, Leonardo Odriozola, máximo responsable de la organización deportiva de la competencia, detalló que “superamos todas las expectativas con una inscripción récord de 65 equipos” y agradeció la colaboración de la Policía de Corrientes que les brindó alojamiento para 100 personas en el albergue de la Escuela de Policía. “Allí se va a hospedar la delegación de los hermanos paraguayos que vienen con 7 equipos”, puntualizó.

Y finalizó afirmando que es “muy importante para nosotros contar con la presencia del secretario de Deportes, Jorge Terrile, sabemos que entre todos podemos hacer que el hándball siga creciendo en Corrientes y un torneo de estas características, que moviliza tanta gente y a tantos deportistas, nos muestra que vamos por el camino correcto”.

Equipos protagonistas

Los equipos participantes en esta oportunidad serán: Club Afemec – Asunción, Paraguay, Club Sportivo Creep – Pilar, Paraguay, Club Imperio Hándball – Ciudad del Este, Paraguay, C.A.S.L.A. – Reconquista, Santa Fe, Club Sportivo Juventud – Reconquista, Santa Fe, C.E.F. Nº 31 – Reconquista, Santa Fe, ISPEF Nº 4 – Reconquista, Santa Fe, Racing Club – Reconquista, Santa Fe, Club Central Hándball – Reconquista, Santa Fe, Club Isotopos – Buenos Aires, Club Berisso Hándball – Buenos Aires, Club Ferrocarril – Concordia, Entre Ríos, C.E.F. Nº 4 Gral San Martín – Concordia, Entre Ríos, Club C.E.C. Hándball – Montecarlo, Misiones, Club Gimnasia – Montecarlo, Misiones, Club Posadas Hándball – Posadas Misiones, Club Chaco For Ever – Resistencia, Chaco, Club Sportiva – Margarita Belén, Chaco, Club San Martín – Margarita Belén, Chaco, Club Atlas – Fontana, Chaco, Club Sol de América – Formosa, Club Atlético Virasoro – Virasoro, Corrientes, Club San Martín – Virasoro, Corrientes, C.E.F. Nº 12 – Itatí, Corrientes, Ituzaingó Hándball Club – Ituzaingo, Corrientes, Club Ñandeñó Hándball – Corrientes, Club San Patricio – Corrientes, Colegio Juan D. Perón – Corrientes, Club Juventus Hándball – Corrientes, Club Panteras Hándball – Corrientes, Club Pinareño – Corrientes, Club Huracán – Corrientes y Ortega Hándball Club – Corrientes.

Otros detalles

Está prevista una maratón de 120 partidos en las tres jornadas, con un total de 65 equipos participantes, 33 en adultos y 32 en inferiores, abarcando edades que van desde los 10 hasta los 45 años.

Habrán 8 categorías: 1 promocional, 4 en masculino y 3 en femeninos, con este detalle:

Promocional: Sub 12, 5 equipos – Única zona.

Masculinos: Sub 14, 4 equipos – Única zona.

Sub 16: 6 equipos – Dos zonas.

Sub 18: 7 equipos – Dos zonas.

Adultos: 18 equipos – Seis zonas.

Femeninos: Sub 14, 6 equipos – Dos zonas.

Sub 16: 4 equipos – Única zona

Adultos, 15 equipos – Cinco zonas.

La competencia convoca a un total de 900 personas, discriminados en 801 jugadores, más entrenadores, delegados y presidentes de delegaciones.

En Adulto Masculino, 216 jugadores; Adulto Femenino, 180 jugadores; Sub 18 Masculino, 105 jugadores; Sub 16 Masculino, 72 jugadores; Sub 16 Femenino, 48 jugadores; Sub 14 Masculino, 48 jugadores; Sub 14 Femenino, 72 jugadores y Sub 12 Promocional, 60 jugadores.