Refuerzan tareas de limpieza y desobstrucción de desagües en diferentes barrios

En un trabajo articulado entre diferentes áreas, la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes (MCC) realizó este martes tareas de prevención y limpieza en diferentes barrios para evitar anegamientos. Hasta el momento se registraron 42,6 mm. de agua caída, según los datos brindados por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

“La ciudad soportó bien la cantidad de agua que cayó desde las 7.15. No se registraron mayores problemas”, afirmó el subsecretario de Gestión Integral de Riesgo y Catástrofes de la Municipalidad, José Pedro Ruiz.

El funcionario detalló que desde este lunes “se activó el protocolo de base, por lo que venimos trabajando en los basurales crónicos que se encuentran en diferentes barrios”. A su vez, explicó que “las obras correspondientes al Plan Hídrico respondieron bien, los desagües y sumideros funcionan correctamente haciendo que el agua escurra con normalidad”.

En ese sentido, Ruiz indicó que se realizan tareas con los camiones desobstructores sobre el corredor Manuel Belgrano (avenidas 3 de Abril, Ferré e Idependencia), como así también por la avenida Laprida y la calle Medrano. Asimismo, está previsto que los móviles continúen recorriendo otros sectores.



LIMPIEZAS DE CALLES

Agentes municipales de diferentes dependencias recorrieron los barrios Ciudades Correntinas, 17 de Agosto, Río Paraná, y la zona de las Mil Viviendas, entre otros sectores en los que se llevó a cabo la limpieza de sumideros y se retiró la basura de la vía pública que obstruía los desagües.

El subsecretario de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público, Javier Rodríguez, sostuvo que durante la jornada se inspeccionó el canal que se encuentra sobre Igarzábal: “Se corroboró que el agua escurre con total normalidad, por lo tanto no es necesario una intervención”, indicó. Este canal evita anegamientos de los barrios Río Paraná, San Antonio, Independencia y 215 Viviendas.

En ese marco, Rodríguez precisó que este martes terminaron de retirar los residuos en el cruce de la calles Cartagena y Las Piedras, en el barrio La Olla, donde personal municipal extrajo un total de 60 metros cúbicos de basura.

Por su parte el subsecretario de Espacios Verdes, Fernando Brambilla, remarcó que se encontraron “con una importante cantidad de basura en distintas zonas de la ciudad” y detalló que se están limpiando sumideros de la calle Trento y de las avenidas Milán y Cazadores Correntinos.

Entre tanto, la Municipalidad se encuentra supervisando el estado de la avenida costanera General San Martín y el parque Cambá Cuá, entre otros puntos del casco céntrico.

En este marco, se recomienda a los vecinos respetar los horarios de recolección de residuos. Ante cualquier duda o reclamo, se pueden comunicar a través de la línea municipal gratuita 0800-5555-6864 (MUNI), o bien dirigirse a la delegación municipal más cercana.



DESVÍOS DE COLECTIVOS

105 A - barrio Molina Punta: Las Dalias, Calle Josefina Contte, Las Violetas a recorrido (por las condiciones del tiempo)

Por trabajos de bacheo, en la avenida Cazadores Correntinos



102 A - ida: Juan Domingo Perón, Milán, Calle El Trébol, Trento, Juan Domingo Perón, a recorrido.



102 C - barrio Laguna Brava: Joaquín Madariaga, Ramón Félix Moray, Juan Serrano y giran en Eugenio Bravo. Salen por la misma.