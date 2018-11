Imputaron a la titular de la Oficina Anticorrupción por la causa Correo

La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción y consideró al impulsar la investigación que "con el devenir de la investigación" podría ampliarse la pesquisa a otros funcionarios más allá de la titular de la Oficina Anticorrupción, explicaron fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada por los diputados del Frente Renovador Cecilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución 2018-24 que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del Presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

El dictamen de la OA tuvo que ver con una causa que se dirime en el fuero comercial vinculada a una deuda del Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, con el Estado Argentino.