Organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes contra el Presupuesto nacional

Organizaciones de Derechos Humanos de toda la provincia se manifestaron en contra del Presupuesto nacional que podría ser aprobado este miércoles en la Cámara de Senadores. Mediante un documento, indicaron que nadie votó recesión, hambre, endeudamiento o ajuste".

DOCUMENTO COMPLETO

Ante la difícil coyuntura que vive nuestro país y nuestra provincia las organizaciones de DD HH abajo firmantes nos sentimos comprometidas a manifestar una profunda critica al accionar político del poder y al intento de avasallamiento y vaciamiento de las instituciones de la democracia, tanto las legislativas, judiciales, laborales como las propias del ejecutivo.

El ciudadano argentino no votò endeudamiento, inflación, desocupación, reducción de salarios, cierres de fábricas y comercios, retrocesos en la educación y salud pública, desmantelamiento del sistema de jubilaciones con la consiguiente devaluación de las mismas, devaluación de nuestra moneda al punto que no tiene valor en la mayoría de los países del mundo, persecución política a los opositores, represión a los movimientos sociales y a los ciudadanos que protestan, pérdida de soberanía en lo económico y militar, fuga de cerebros como producto del ajuste en la investigación etc. En fin, nadie votó recesión, hambre, endeudamiento o ajuste.

En la gestión actual un importante caudal de representantes del proyecto popular en los espacios de poder del estado (entre ellos algunos legisladores correntinos) apoyaron por diversos motivos las políticas neoliberales oficialistas, traicionando sus orígenes y el voto que los instaló en ese lugar. Olvidando su compromiso con el pueblo y el papel que debe tener una oposición responsable para poner freno al despojo, al ajuste y al sin fin de arbitrariedades de un gobierno que devalùa la democracia y toma decisiones económicas y políticas que expolìan al pueblo y al Naciòn (por ej. intento de reprivatizar Aerolìneas Argentinas)

Así como el sistema jugó sus mayores cartas conformando un gobierno de CEOS y empresarios para dar el zarpazo que ellos anhelan definitivo, el proyecto popular debe ir también con sus mejores exponentes, mujeres y hombres conocidos por su trayectoria y formados en la defensa de derechos o en la conquista de los mismos, con un programa claro y explícito. Las fuerzas políticas son las responsables no solo de elaborar el proyecto sino también de ser garantes del cumplimiento del mismo.

Y los votantes debemos hacer valer nuestra voluntad soberana y exigir a nuestros representantes, los legisladores el cumplimiento de su compromiso electoral votando las leyes que favorezcan los intereses de las mayorìas y rechazando los proyectos que promuevan ajuste, hambre, endeudamiento y desocupación.

El miércoles 14 de noviembre se tratarà en el Senado Nacional la Ley de Presupuesto 2019, que responde a las exigencias del FMI , previendo recortes a todas las áreas sociales: salud, educación, salarios, jubilaciones etc.

Instamos a los legisladores a no aprobar este Presupuesto que impactarà negativamente en la sociedad en especial para los trabajadores y los sectores màs vulnerables a cambio de un endeudamiento innecesario con un organismo internacional (como lo es el FMI) que agravarà el déficit y ofrece como única receta el ajuste.

Por un Presupuesto que contemple las necesidades del pueblo argentino ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas argentinos y correntinos que ponen su esperanza en cada elección de sus representantes, en este caso los legisladores, diputados y senadores nacionales y provinciales.`

CASA DE LOS DD HH DE CURUZU CUATIA

ASOCIACIÒN CIVIL POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE PASO DE LOS LIBRES.

ESPACIO DE MEMORIA RI9. DE CORRIENTES CAPITAL.

COORDINACION DE DD HH DE LAVALLE

MEDEHS (MEMORIA DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD) DE GOYA.

COMEDHU (COMISIÓN POR LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS) DE SANTO TOMÉ.

COMISION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE MERCEDES.

COMISION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE EX PRESOS Y DESAPARECIDOS POLITICOS DE VIRASORO.

ASOCIACION NACIONAL DE EX PRESOS POLITICOS.