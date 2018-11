“En el primer tiempo hicimos el esfuerzo”, señaló Carlos Mayor

Diego Acevedo

Salta

Enviado especial

Por lo general, el técnico Carlos Mayor, suele ser uno de los primeros en salir de la zona de vestuarios para dar su visión del juego a la prensa que habitualmente sigue la campaña de Boca Unidos.

Esta vez, el entrenador de Boca Unidos, se tomó su tiempo y fue el último en abandonar los vestuarios del estadio salteño y en subirse al micro que transportaba al plantel Aurirrojo.

Antes de realizar un análisis del partido, se lamentó por el horario del cotejo, disputado en una agobiante jornada de calor en Salta. “Fue un partido difícil, duro, como son todos. Hizo mucho calor, a las cinco de la tarde es una locura jugar”, resaltó.

En cuanto al juego en sí, relató: “En el primer tiempo hicimos el esfuerzo, llegamos al gol; el segundo tiempo nos quedamos un poco, tuvimos que hacer unos cambios para reforzar un poco la mitad de cancha y me parece que después tuvimos un par de opciones para liquidarlo”.

“En un juego parejo, el empate está bien”, subrayó, aunque recordó que “por momentos el equipo fue a buscarlo, por momentos se quedó y le dimos la pelota al rival, llegaron al gol, pero también tuvimos opciones: Julio (Cáceres) tuvo una clarita, Nico Ledesma tuvo una clarita, y ellos no sé si tuvieron esas opciones, por ahí un remate de afuera del área”.

El entrenador admitió que están sintiendo el rigor del calendario y los kilómetros recorridos hasta aquí. “Terminaron varios con alguna molestia, no es fácil a esta altura, se hace duro”, expresó.

Mayor explicó que “estamos dosificando porque venimos jugando muy seguido, en el medio los viajes, tenemos que dosificar la fuerza. (Martín) Fabro entró en el segundo tiempo, Gonzalo (Ríos) venía jugando de titular, así que tuvimos que dosificar un poco”.

Frente a Juventud el Aurirrojo formó con tres delanteros (Ríos, Ledesma y Cristian Núñez) y dejó a Fabro en el banco de relevos para el segundo tiempo. Avanzado el juego Mayor rediseñó la formación con la inclusión de Fabro, la presencia del defensor Ariel Morales cumpliendo una función de volante central y los minutos finales para Cáceres.

El DT reconoció que decidieron hacer el mayor desgaste en el primer tiempo y apostar en el complemento a dosificar energías y jugarse sus fichas a alguna contra, y las opciones se presentaron, pero no pudieron convertir el segundo gol.

Alertó que “nos están haciendo goles de afuera del área, y esas son cosas a corregir”. Y para terminar remarcó la importancia de un buen descanso antes de retomar los entrenamientos y la preparación de lo que será un exigente duelo frente a Sarmiento, el domingo en el 17 de Agosto. “Ahora tenemos que descansar bien, venimos de una seguidilla importante, y ya empezar a preparar el juego frente a Sarmiento, que va ser duro”, concluyó.