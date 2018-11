Ahora, por presunto fraude, procesaron a Lesieux, Corona y otros ex funcionarios

Por presunto fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad, fueron procesados varios ex funcionarios de la Municipalidad de Perugorría, entre ellos, quienes fueron intendentes de la localidad y que permanecen detenidos por otra causa desde febrero pasado: Angelina Lesieux y Jorge Corona.

En septiembre del 2016, los entonces concejales Dolores Ayala, Gonzalo Goméz y Elisa Fernández presentaron una denuncia porque consideraron que autoridades comunales habrían cometido irregularidades en la administración de los fondos percibidos en concepto de impuesto.

“De acuerdo a la norma que rige, una vez que cobraban tenían 24 horas para hacer el depósito correspondiente. Procedimiento que no lo habrían respetado en reiteradas oportunidades en el período que va desde diciembre del 2013 hasta el 1 de julio del 2014”, explicó la fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona al ser consultada por El Litoral. Tras lo cual agregó que “se hicieron las investigaciones y un peritaje contable que estuvo a cargo de profesionales tanto del STJ como de la Fiscalía General”.

Precisamente, tras el análisis de la documentación, habrían determinado que de los $534.800 recaudados en el período investigado, las autoridades sólo habrían depositado unos $289.646.

Y en base a que no estaría acreditado el destino de los demás recursos, las sospechas que hasta semanas atrás eran la base de imputaciones, el pasado 9 de noviembre se transformaron en parte de la argumentación del procesamiento por fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad.

Sobre esto, Talamona aclaró que como coautores fueron procesados quienes en aquel momento cumplían distintas funciones: Angelina Lesieux como intendenta, Miguelina Rodríguez como Secretaria y Yolanda Vera como Tesorera.

Mientras que, en carácter de partícipes secundarios fueron procesados quienes, como concejales, aprobaron las rendiciones: Jorge Corona, Ester Ayala y Marilina Galfrascoli; como así también el entonces auditor Ernesto Moray Mussio.

La mayoría, a excepción de Ayala y Galfrascoli, están procesados y detenidos en el marco de otra causa judicial iniciada por la Oficina de Anticorrupción.

“Los procesamientos dictados días atrás confirman que las imputaciones que en su momento les realicé no respondían a una fantasía mía, como algunos dijeron, sino que se basaban en hechos concretos”, concluyó la fiscal de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Alejandra Talamona.