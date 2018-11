Cequeira dijo que ante Olímpico “esperamos hacer valer la localía”

Comunicaciones se prepara para el primer juego con Olímpico de La Banda por los cuartos de final del torneo Súper 20 de la Liga Nacional, que se disputará mañana desde las 22 en el estadio Vicente Rosales.

El plantel dirigido por Ariel Rearte volvió a las prácticas el domingo por la noche y al cierre de esta edición, tenía previsto partir desde Mercedes rumbo a Santiago del Estero.

Su capitán, el base Junior Cequeira, se refirió al nuevo rival de playoffs, así como al presente del equipo mercedeño en el certamen que abre la temporada.

“Olímpico tuvo un arranque parecido al nuestro, fue de menor a mayor, la única diferencia es que ellos clasificaron en la reclasificación, pero recuperaron jugadores y el plantel se hizo más largo. Es un equipo con experiencia que va a ser duro, esperamos hacer valer la localía”, señaló el base chaqueño.

Al respecto, destacó que “nosotros no arrancamos bien en casa, pero salimos a la ruta y ganamos algo que en nuestra Liga es muy difícil. El equipo se mentalizó para buscar la clasificación, y para poder hacer eso teníamos que ganar los tres juegos afuera y lo hicimos. Volvimos a ganar en octavos con un triunfo afuera. Ahora tenemos ventaja con Olímpico así que esperemos hacer las cosas bien partido a partido”.

Como en la serie anterior, Comunicaciones tendrá que afrontar largos viajes en pocos días, sin tiempo para la recuperación física de los jugadores.

“Es desgastante, y más como se dio nuestro play off, porque en vez de jugar lo normal que hacen todos, hicimos más de dos mil kilómetros en dos días con partidos en el medio. Pero esto es así y está en el trabajo del cuerpo técnico y en el nuestro, en las horas libres recuperarnos bien y hacer lo justo y necesario para llegar al partido de la mejor manera”, indicó.

Acerca del presente del equipo, Cequeira opinó que “el balance es positivo. Siempre que se pasa un play off el balance es ese. Creo que finalmente le ganamos a Instituto porque jugamos mejor que ellos en gran parte de los tres juegos”.

Al analizar los partidos, señaló que “en el primero los porcentajes no fueron buenos y eso hizo eso que ellos se quedaran con el encuentro, pero en el juego en casa tuvimos el quiebre en el segundo tiempo para sacar una amplia diferencia. Y el tercer partido lo teníamos controlado en la primera mitad, pero Instituto es un gran equipo, tuvo su reacción, pero fuimos pacientes para llegar a un final cerrado que fue para nosotros”.