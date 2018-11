Colectivos: se reanuda el diálogo entre UTA y empresas para evitar nuevo paro

Tras haber pasado a un cuarto intermedio, se reanuda hoy la conciliación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes y las empresas de transporte por incumplimientos en el pago de salarios. De esta manera, a las 11 en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia buscarán llegar a un acuerdo.

Vale recordar que los trabajadores sostienen un reclamo salarial que las empresas aseguran no estar en condiciones de afrontar, lo que generó hace ya algunas semanas un creciente malestar por parte de los choferes.

A partir de estas reuniones esperan encontrar un punto de acuerdo para destrabar el conflicto. De no ser así, desde la UTA ya expresaron en varias oportunidades la intención de realizar una medida de fuerza, como modo de protesta por los incumplimientos. De esta manera, tras estos encuentros se definirá si habrá o no paro de colectivos en la ciudad, tal como pasó hace varias semanas por llamado del gremio a nivel nacional.

Esta discusión se presenta de cara a lo que será un nuevo incremento del boleto urbano. Se espera que el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu), conformado por diferentes sectores, vuelva a reunirse, aunque ya existen dos tarifas propuestas.

De no haber modificaciones, el Concejo Deliberante debatirá y deberá votar un aumento que llevará el pasaje de los $11 que cuesta actualmente a $19,38.

Con incertidumbre sobre lo que pasará con los subsidios nacionales, las empresas que prestan el servicio de transporte urbano sostienen que el boleto debería cobrarse alrededor de $25.