Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018, sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron velados en sala velatoria de La Rioja 542 e inhumados ayer en el Cementerio San Juan Bautista. Servicio Casa De Bonis y Cia. SRL. La Rioja 54 Tel. 3794-424336/ 427072 Ctes. c/576

†

Dr. Profesor CARLOS

ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Sus sobrinos Jorge Eduardo Bonastre y Ma. Cristina Vera de Bonastre, Gonzalo Javier Bonastre y flia., participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios, por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia. c/700

†

Dr. CARLOS DANSEY

Q.E.P.D.

Luis María Montti y Flia. participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este difícil momento pidiendo oraciones por el eterno descanso de su alma. c/309

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. La cátedra “B” de Derecho de los Contratos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne, su profesor titular dr. Ricardo Sebastián Danuzzo, su profesor adjunto dr. Carlos Silvero Fernández, sus auxiliares docentes, profesores Héctor Eduardo Escalante, Lilian Jarocki, Guillermo Seguí, Daniel Chileff, participan con pesar el fallecimiento del profesor dr. Carlos Alberto Dansey y ruegan una oración en su memoria. c/679

†

CARLOS ALBERTO

DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. El decano, dr. Mario R. Villegas, la vicedecana, dra. Hilda Z. Zarate, las autoridades superiores. El personal docente y no docente de la facultad de Derecho y Cs. Soc. y Políticas, de la Unne, participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Dansey, profesor extraordinario de la Unne de Derecho Civil V curso acompañan a sus familiares en este doloroso momento, rogando una oración por su eterno descanso. c/673

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Los integrantes del Juzgado en lo contencioso administrativo Nº 2 de Corrientes, a cargo de la dra. María Belén Güemes, participan con pesar el fallecimiento del dr. Carlos Dansey y elevan una oración en su memoria. c/668

†

CARLOS ALBERTO

DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. La junta de historia de la provincia de Corrientes participa con dolor el fallecimiento del amigo de esta institución, rogando al Señor descanso eterno para su alma y cristiano consuelo a sus familiares. c/667

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Nicolás Alegre (a) participa con hondo pesar su fallecimiento, y acompaña a la distancia a Martín y demás familiares ante irreparable pérdida. c/674

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Miguel Ignacio Alegre, su esposa María Ester Guerrero Leconte, sus hijos Socorro y Marcelo, Carolina y Juan Andrés, Miguel, Nicolás (a) y nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. c/674

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Carlos Tomasella, Ma. Cristina Gotusso de Tomasella, sus hijas e hijos políticos Ma. Victoria, María Eugenia, Patricio Mendez y Gonzalo Molina Segura participan con pesar el fallecimiento de Carlitos. Ruegan por su eterno descanso. c/677

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. El Dr. Romilio Pablo Monzón, el ing. Jorge Emilio Monzón, el dr. Alvaro Monzón Wyngaard y familias, participan el fallecimiento del estimado amigo Carlos Alberto y acompañan a su familia en tan delicado momento. c/391

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Los docentes del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura participan con profundo dolor el fallecimiento del tan querido profesor y acompaña a su familia en este triste momento. c/678

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. El grupo Catedral del Movimiento Familiar Cristiano de Corrientes, participa el fallecimiento de su integrante “Carlitos”, rogando que brille para él la Luz que no tiene fin y paz y consuelo a sus familiares. c/681

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Cristina Eulmezián, Jorge y Luciana Centeno participan con sincero y profundo pesar la partida del entrañable amigo Carlitos. Acompañan a su querida familia rogando por su eterno descanso. c/683

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Elpidio Monzón y sra., hijos y nietos participan el fallecimiento del querido amigo y acompañan a sus familiares en el sentimiento de pesar por la irreparable pérdida. c/695

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/XI/2018. Ricardo G. Leconte y familia participan el fallecimiento del colega y amigo de toda la vida y ruegan una oración en su querida memoria. c/696

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/XI/2018. c.a.s.r.yb.p. Felipe Bonastre, su esposa María Cristina Gómez Sierra de Bonastre, sus hijos Corita y flia., Felipe (h) y flia. y Enrique Valerio y flia. con gran dolor participan el fallecimiento del querido pariente y amigo, acompañando a sus hijos y nietos rogando al Señor por su alma. c/694

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. José Raúl Tacta, María Rosa Tacta e hijos Diego, Mariana, Juan Pablo y Juan Martín Mariño Fages participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Carlitos y elevan oraciones en su memoria. c/693

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. El Movimiento Sanmartiniano A/C Sede Corrientes, manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Carlos Alberto Dansey y acompaña a sus familiares, compañeros y amigos en su dolor. Dr. Jorge Enrique Deniri Presidente; Lic. Hugo Echavarria Seniquel, Secretario. c/692

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Mario y Gladis Midón participan con pesar el fallecimiento del apreciado profesor de Derecho de la Unne, rogando a Dios por su eterno descanso y cristiana resignación para sus deudos. c/699

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018 c.a.s.r.yb.p. Carlos Ramón Gómez y esposa Susana Felicitas Bernich e hijos: Marcelo Daniel y flia., María Eugenia y flia., Nazario Nicolás y flia., y Juan Ramón y flia., participan con mucha pena la defunción de su distinguido y apreciado amigo Carlitos, acompañando en el dolor a sus hijas Cynthia y familia, y Noly y familia y demás familiares, rogando al Altísimo que brille para el la luz que no tiene fin. Que el Señor le conceda a su distinguida familia cristiana resignación. Sus restos serán inhumados en el cementerio de esta ciudad de Corrientes. Elevan oraciones en su memoria. c/394

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Juana Aurora Abas vda. de Brozzoni y sus hijos despiden a un amigo y acompañan en este momento a sus hijas y familiares rogando oraciones por el eterno descanso de su alma. c/691

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Establecimiento Stella Maris, La Nazarena e Itatí (Tapalque provincia de Buenos Aires) sus directores y empleados ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia con profundo dolor. c/691

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Elisa Led de Martin, Ricardo Eugenio Martin y María de Itatí Bonastre, hijos y nietos participan con hondo pesar su fallecimiento rogando una oración en su memoria. c/690

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. La Asociación de Profesionales Católicos de Corrientes, con profundo dolor participa el fallecimiento de su revisor de cuentas y gran luchador por la justicia, rogando a Dios lo tenga en su santa gloria y acompañando en su dolor a sus hijos y demás familiares. c/689

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Pedro Humberto Brozzoni Abas despide a su consejero espiritual familiar y amigo con profundo dolor, acompañando a sus hijas en este momento. Ruego a Dios y la Santísima Virgen por su eterno descanso, paz en su tumba. c/688

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Francisco Manuel Barreto, su esposa Ma. del Carmen Richeni de Barreto, y sus hijos Francisco Manuel y Clara Estefanía participan el fallecimiento del querido Dr. Dansey y acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria. c/687

†

Profesor CARLOS

ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Carlos Dure, Ana M. Velar y Ana Azzano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Cynthia, Tito, Martin, Luissina y Julieta en este difícil momento. c/686

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Familia Redcozub participa con profundo dolor el fallecimiento del distinguido profesor dr. Carlos Alberto Dansey y acompaña a sus apreciados familiares en este triste momento. c/685

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. Manuel Félix Sosa (a), Noemí Borjas de Sosa (a), sus hijas Cecilia (a), Marichi (a), Analia (a), Sandra (a) y Carolina (a), hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio San Juan Bautista. c/578

†

Dr. CARLOS ALBERTO DANSEY

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2018. La comparsa Ara Berá participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio San Juan Bautista. c/578