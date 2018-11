El colectivo “Lgbt+” marchó por el cupo laboral trans y otros reclamos del sector

Unas 300 personas del colectivo “Lgbt+” (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales), participaron el sábado pasado de una marcha que coronó una “Semana del orgullo disidente” de variadas actividades, con el objetivo de visibilizar al sector, sobre todo respecto a las problemáticas que afrontan. Con el lema “Al fondo, al clóset y al calabozo no volvemos más”, el nutrido grupo recorrió la peatonal Junín, desde la plaza Cabral hasta la Vera, pidiendo varias cuestiones entre las que se resaltó el cese de los travesticidios, y la aprobación de un cupo laboral trans, además de otros reclamos históricos como el acceso a operaciones gratuitas.

Otro de los temas abordados fue el de la maternidad lésbica. En el documento final, el colectivo expresó que “el biologicismo pretende negar las maternidades lésbicas desde la idea de que quien no gesta no es madre, no tiene derecho al reconocimiento de sus hijes, ni la posibilidad de brindarle los derechos que de la maternidad se desprenden”. “Exigimos políticas públicas gratuitas de fertilización acorde a los proyectos de vida de cada familia no hetero-normativizada. Todas las lesbianas tiene derecho a ser madre o no serlo, ejerciendo el derecho de decidir sobre el propio cuerpo”, subrayaron.

“No podemos dejar pasar por alto los actos de discriminación y homofobia que sufrió parte de nuestro colectivo disidente en las últimas semanas por parte de una sociedad que todavía nos considera una minoría sin derechos, inhabilitades para expresar nuestras identidades de género”, denunciaron.

La semana había empezado el lunes pasado y tuvo lugar tanto en Corrientes como en Resistencia. Además de la movilización, se realizaron charlas, debates y expresiones artísticas; así como también un “Fulbito disidente” en el parque Cambá Cuá.