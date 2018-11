Gálvez: “Habrá que cambiar, buscar variantes”

Defensores de San Roque y Cambá Cuá igualaron 0 a 0 en uno de los partidos de ida por los cuartos de final del Provincial de Clubes, clasificatorio al Torneo Regional Amateur 2019.

Para el técnico del equipo sanroqueño, Daniel Gálvez, “regalamos el primer tiempo, en cambio en el segundo jugamos un poco mejor”.

De todas maneras, el DT no se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. “Con un jugador más no pudimos sacar ventaja de eso”. Y explicó: “Estamos mal acostumbrados a esperar todo de Aguirre Gómez, quien en los últimos partidos fue nuestro jugador más desequilibrante”.

Gálvez señaló que el domingo “tampoco aparecieron Proz y Estigarribia; Cambá Cuá trabajó mucho para presionarlos y no dejarnos recibir con comodidad”.

“Ahora habrá que cambiar, tenemos que buscar otras variantes para jugar en Corrientes. Esta semana vamos a tratar que no sea Franco (Aguirre Gómez) el único conductor”.

Sin embargo, el técnico se esperanzó. “Habrá que tener en cuenta el gol de visitante, porque ellos no nos convirtieron acá, y eso puede ser favorable a nosotros en Corrientes”.

Zacarías se mostró conforme

Del otro lado, el técnico de Cambá Cuá, Walter Zacarías, se retiró conforme con el empate conseguido por su equipo en San Roque.

Para jugar ante Defensores, el DT capitalino tomó precauciones: “Lo veníamos siguiendo. Sabíamos el fuerte de ellos, y tratamos de obstaculizarlos, no dejarlos recibir, presionarlos, y buscar hacer nuestro negocio. Venía todo bien, hasta la expulsión de Valdovinos, por lo que tuvimos que cambiar sobre la marcha”.

“Nos llevamos lo que vinimos a buscar, y si bien pudimos ganar, un empate no nos viene mal”, concluyó Zacarías.