Intendentes del PJ alistan un nuevo encuentro

El Foro de Intendentes Peronistas se reuniría la próxima semana, según confirmó ayer el jefe comunal de Santa Lucía José “Tata” Sananez. Además, en el transcurso de esta, un grupo visitará Corrientes Capital para aunar adhesiones en su sector político.

Un grupo de intendentes están conformando un espacio de cara a las internas del partido, previstas para marzo del año entrante. “Además, el grupo de intendentes queremos reunirnos en la semana para que tenga un contenido más fuerte la unión y plantear que en nuestro partido no se dirimen las cuestiones en cuatro paredes, y una posibilidad más concreta es participar de las internas”, manifestó. “De parte nuestra no es que no haya diálogo, lo que pasa es que hay una dirigencia que cuando uno sale a plantear algo no están de acuerdo, y les molesta”, expresó.