Subsidios para el interior, en el debate del Presupuesto

Ampliar el fondo compensador para el servicio de transporte público sería uno de los puntos que reclaman gobernadores para brindar su apoyo al Presupuesto Nacional. Por Corrientes hay definiciones de dos representantes, uno a favor y otra en contra. En el bloque peronista, hay quiebre.

“Cambiemos tiene minoría y es necesario negociar, por eso los gobernadores piden algunos puntos y no sería raro que el tema esté en carpeta, previendo que para enero se cortan los subsidios”, dijo ayer el senador nacional por Corrientes Pedro Braillard Poccard, respecto del subsidio al transporte público de pasajeros. El Gobierno nacional anunció un fondo compensador de 6.500 millones de pesos, sin embargo, aún se desconocen los alcances de su implementación. En Corrientes este sería un punto a tener en cuenta para remitir el presupuesto provincial.

No obstante, una ampliación podría tratarse en una ley complementaria, según expresó ayer el senador de Cambiemos a Radio Sudamericana. Esto replicaría en todas las provincias, principalmente, en Capital que se debate el aumento del boleto para enero de 2019.

“Aprobar el Presupuesto es un mensaje muy bueno para la comunidad internacional y para los que están pendientes para ver qué pasa con Argentina”, indicó Braillard Poccard. Sin embargo, no todos están de acuerdo; la senadora Ana Almirón, integrante del bloque kirchnerista, rechazará el expediente. No sólo por los recortes que prevé sino también porque establece el aval del Congreso del acuerdo con el FMI.

Por otra parte, el bloque peronista liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto quebró ayer, con la salida de un grupo de peronistas, entre ellos, el tucumano José Alperovich. El correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola sigue en el bloque dialoguista.