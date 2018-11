Tabárez, enojado con Boca y River por la Superfinal

El entrenador de la selección de fútbol de Uruguay, Óscar Tabárez, lamentó ayer las lesiones de futbolistas y otras dificultades que enfrentan los “charrúas” para encarar los amistosos ante Brasil y Francia, el 16 y 20 de noviembre, respectivamente.

“Estamos viviendo una situación inédita. En menos de una semana se nos han caído ocho futbolistas; seis por lesiones y dos por asuntos de la final de la Libertadores“, dijo el técnico previo a la partida rumbo a Europa de cara a los duelos con Brasil, en Londres, y Francia, en París.

El portero Fernando Muslera, los defensas Gastón Silva, Diego Godín y José María Giménez, el volante Marcelo Saracchi y el atacante Christian Stuani están lesionados. Mientras, Nahitan Nandez, de Boca Juniors, y Camilo Mayada, de River Plate, fueron retenidos por sus clubes para jugar la final de la Copa Libertadores.

“Los equipos que tienen poder de convocatoria hacen valer lo suyo y siempre están planteando cosas. Le han puesto un brete a la AUF. Los países del tercer mundo lo único que tenemos de ayuda es el Reglamento de la Fifa. Si ese reglamento no tiene sanción, no se respeta y no hay nadie que intervenga, hay algo que no está bien“, se quejó.

Y añadió: “Es la primera vez que se arma la lista de convocados y después se tienen que hacer tantas modificaciones”.