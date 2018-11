Voto joven, paridad y los números de la provincia en carpeta legislativa

La paridad de género y el voto joven ya están en la agenda legislativa. En tanto, hay expectativas por el proyecto de Presupuesto Provincial, aunque no hay mayores detalles sobre su ingreso.

Respecto de la paridad de género y el voto joven, referentes del radicalismo manifestaron que se trata de propuestas importantes pero requerirá de tiempo para avanzar con el consenso. Para el peronismo, sin embargo, la discusión estaría cerrada ya que manifestaron su apoyo a ambos expedientes, al considerar que son similares a iniciativas que el bloque presentó con anterioridad.

La posibilidad de que los jóvenes de 16 años puedan concurrir a las urnas en elecciones provinciales y la ley de equidad de representación política por género tomaron estado parlamentario en la Cámara de Diputados. “Vamos a trabajar en eso los próximos días. Vamos a trabajar ordenadamente porque es una modificación del Código Electoral Provincial. Lo vamos a hacer de manera responsable y consciente para que salga el mayor apoyo posible. Vamos a tomarnos el tiempo que corresponda”, manifestó al respecto el senador provincial Sergio Flinta, no obstante, anticipó un trabajo conjunto entre ambas cámaras.

“Son proyectos de mucha importancia que debemos analizarlos, consensuarlos y discutirlos. No sólo para los partidos que integramos Eco+Cambiemos, sino una discusión entre todos los legisladores porque estamos hablando de cambiar el Código Electoral”, expresó el referente del radicalismo en la Cámara de Diputados, Héctor López.

En sintonía con Flinta, sostuvo que “no hay premura” respecto del tratamiento. “No podría anticipar cuándo tendremos una definición. La verdad es que no lo hemos conversado hasta el momento. Sabíamos que el proyecto iba a ser presentado, pero creemos que debe ser cuidadosamente discutido”, señaló el diputado a Sudamericana. “No hay ninguna premura, no tenemos por qué apurarnos en sacar un proyecto de ley que no lo hemos trabajado hasta el momento”, agregó.

La iniciativa, además, cuenta con el apoyo del arco femenino de la cámara baja. Las mujeres habían expresado su acompañamiento a la apertura del debate, en tanto, la presidente de la Banca de la Mujer, la peronista Alicia Locatelli, había manifestado la necesidad de avanzar prontamente en este sentido.

De igual modo se había pronunciado la liberal Any Pereyra, quien sostuvo que debería tratarse para su aplicación en las próximas elecciones. Mientras tanto, la paridad es obligatoria para cargos nacionales. De sancionarse en la Legislatura, tendrá, además, impacto en los respectivos Concejos Deliberantes de los Municipios tanto de Capital como del interior.