Dujovne aseguró que el gasto público bajará otro 10% "en términos reales" en 2019

Durante su disertación en el 50° aniversario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que el gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Claudio Zuchovicki, actuó de interlocutor, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que en 2019 el gasto bajará 10% en términos reales, y que el ajuste fiscal incluirá también suba de impuestos.



"Recibimos un récord de gasto público en relación al PBI, financiado con una presión impositiva récord y que como no alcanzaba generaba igual un déficit fiscal récord. Estábamos en el punto más alto de la historia en términos de gasto y presión impositiva", dijo Dujovne.



Señaló que "lo que se ha hecho en estos 3 años no se había hecho nunca en la historia argentina. Es el primer gobierno donde la presión impositiva se mantiene constante", y aseguró que "la presión impositiva es ligeramente más baja que la que recibimos en 2015".



"En el gasto primario vamos a haber bajado 4 puntos del PBI, de 24 puntos a 20, a fines del año próximo. Ya hemos bajado 3 puntos y el año que viene vamos a terminar en 20 puntos de gasto primario de la administración nacional", agregó.



Dijo que "hoy tenemos una estructura de gasto mucho mejor que la que teníamos en 2015 porque hemos eliminado subsidios y podemos enfocarnos en gasto social e infraestructura".



"Todo el ajuste que hemos hecho hasta 2018 fue del lado del gasto. El ajuste fiscal del año próximo se hace mitad y mitad entre baja de gasto y suba de impuestos. Para converger a la meta fiscal que necesitamos no nos alcanzaba con el gasto. Hemos bajado 10% y el año que viene bajaremos otro 10% el gasto en términos reales", sostuvo el ministro.



Consultado sobre el bono de fin de año, indicó que "tiene un costo fiscal de 3.000 millones de pesos", y remarcó que "de ninguna manera pone en riesgo toda la trayectoria fiscal que tenemos".



Respecto de la inflación, dijo que la de octubre va a seguir siendo alta porque tiene un arrastre del mes de septiembre, pero adelantó que "en noviembre empezamos a ver una desaceleración. La inflación va a ser sustantivamente más baja que en octubre".



"Primero tenemos que ver consistentemente una baja de inflación y eso va a llevar a una baja de la tasa de interés", agregó, y dijo que "el año que viene vamos a ver recuperación del nivel de actividad porque estamos haciendo las cosas bien y eso tiene que plasmarse en una recuperación".



En el terreno de la política, Dujovne afirmó que "vamos a ganar las elecciones del año que viene", porque "las sociedades no vuelven atrás".



"Le diría a los inversores que estén tranquilos porque las sociedades no vuelven al pasado, así que vamos a ganar las elecciones el año próximo", remarcó.



Asimismo, pronosticó que "en 2023 van a estar tan a la vista los buenos resultados que da la macroeconomía, que finalmente vamos a ver tasas de crecimiento mucho más elevadas y la discusión para las elecciones 2023 va a ser muy distinta a esta, porque va a ser muy antipopular proponer cambios muy radicales respecto de lo que venimos haciendo".



Dujovne se refirió a la baja de calificación de la deuda argentina que hicieron las agencias Standard & Poor's y Fitch: "Los países que tienen una deuda sostenible no van al Fondo. La calificación que tenemos es la de un país que va al Fondo y es consistente con un crédito que es B o B+. Respecto del downgrade que tuvimos (en las últimas mediciones), las calificadoras trabajan con bastante delay, hoy Argentina es infinitamente más solvente que unos meses atrás".



"Los desembolsos del Fondo nos cubren prácticamente todos los vencimientos de deuda", agregó.



Por último, en el marco del 50 aniversario de la CNV, Dujovne expresó: "A todo el mercado gracias por confiar en la Argentina, por hacer negocios en Argentina".



"El sector privado es el motor que tiene que llevar a la Argentina al desarrollo", concluyó.