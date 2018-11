“Cuatro de cada cinco padres no detecta diabetes en su hijo”

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora hoy, el coordinador del Programa Provincial de Diabetes e Hipertensión del Ministerio de Salud de la Provincia, Mario Rodríguez, remarcó la necesidad de que los padres se informen para prevenir esta enfermedad en sus hijos. También, hizo hincapié en los indicios y que las principales medidas de prevención son la alimentación y actividad física.

A la vez, recordó que hoy se realizará una jornada por esta fecha en el Hospital Juan Pablo II y destacó que se eligió este nosocomio por el lema de este año que se centra en la familia. Cabe recordar que el viernes pasado hubo actividades por este día mundial en el Llano y Vidal, dedicado a las mamás del programa Edugest y esta tarde habrá en el Centro Cien, una charla con especialistas.

“El lema de este 2018 es la diabetes y la familia, el objetivo es concientizar sobre el impacto y promover el papel de la familia en la educación y prevención. La Federación Internacional destacó que la familia debe advertir en sus propios hijos los indicios de la diabetes. El niño tiene todo el tiempo sed, orina de manera excesiva, le falta energía, tiene visión borrosa y las heridas cuestan cicatrizar. Estos signos también se dan en los adultos”, advirtió el funcionario de la cartera sanitaria.

En este sentido, agregó que “cuatro de cada cinco padres no reconoce este tipo de advertencia”. “La diabetes tipo 1 (el páncreas no produce insulina) se da en no más del 10% pero, se da en temprana edad, en niños y adolescentes”, sostuvo.

Al respecto, recordó que esta patología muchas veces va de la mano con la obesidad y sobrepeso. Por ello dijo: “La obesidad infantil es un problema sanitario en Argentina y debemos apuntar a mejorar y desarrollar una vida saludable que se logra con actividad física y una buena alimentación, de esta manera estamos previniendo el desarrollo de la enfermedad y haciendo concientización, desde los ministerios debemos transmitir esto a la sociedad”.

“En todos los hospitales de la capital y del interior están los servicios de diabetes con un referente que los atiende. Lo que ha hecho el ministerio de Salud de la Provincia es poner este tema entre sus prioridades. En los Centros de Atención Primaria de la Salud existen agentes sanitarios que recorren las casas para detectar factores de riesgo. Hay que prevenir y detectar, para eso se hace control y seguimiento para que no abandonen el tratamiento, en esta enfermedad lo que más preocupa son las complicaciones que provoca como ceguera, retención en retina, accidente cerebro vascular y alteraciones en los nervios de los pies, entre otras”, precisó el doctor.

Respecto a la actividad de hoy, comunicó que es a las 9 en el Pediátrico. “Se elige este hospital porque se encuadra en el lema de este año, qué mejor que este centro de salud donde la familia cumple un papel fundamental”, indicó.