La UCR gestiona el consenso y al cierre de la semana habrá definiciones

El sábado cierra el plazo para oficializar las listas de cara a las internas de la UCR Corrientes, cuya fecha está prevista para el 2 de diciembre. Ayer continuaban las conversaciones por el interior provincial. donde aún no hay acuerdo. Sin embargo, se espera que el jueves, o a más tardar el viernes, habrá definiciones.

“En el orden provincial Ricardo Colombi será el presidente del partido. Lo acompañarán en la lista legisladores e intendentes de la provincia”, indicó a El Litoral el diputado provincial y dirigente de la UCR, Manuel Aguirre. El lunes, el presidente del sello, Sergio Flinta, ratificó que no se postulará a la presidencia del Comité Central, allanando el camino para el ex gobernador, quien había expresado sus intenciones de conducir la fuerza política que gobierna en Corrientes.

Sin embargo, continúan las conversaciones contrarreloj para frenar las internas en algunas localidades del interior. “El panorama es complejo. Estamos conversando en estas localidades”, sostuvo el legislador. Una de ellas es Paso de los Libres. Son al menos seis donde se evalúa la posibilidad de dirimir en las urnas. No obstante, Aguirre destacó que en la mayoría de los distritos habrá consenso y, entre ellos, avanza el diálogo por la conducción en Capital.