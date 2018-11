Se juega la fecha 13 de primera y siguen los playoffs por el ascenso

En la noche de hoy habrá actividad correspondiente a los certámenes de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

En la Primera División A se disputará la décimo tercera fecha del Torneo Oficial, que tiene a Juventus como único puntero con 21 unidades.

El Granate se pondrá a prueba frente a su escolta San Martín (20), en cancha del Rojinegro, no antes de las 22. En ese mismo estadio a las 21 se medirán Colón (20) y Hércules (17).

Por su parte en cancha de Alvear, a primer turno Regatas (20) se topará contra el colista Pingüinos (12), y no antes de las 22 Alvear (18) y Córdoba (16) cerrarán la jornada.

Por la División B, en cancha de Frondizi, en el barrio Molina Punta, se jugarán los partidos de vuelta correspondiente a las llaves playoffs del Cuadrangular por el segundo ascenso.

A las 21 Malvinas 1536 Viviendas se enfrentará contra El Tala, que tiene ventaja de 1 a 0; finalmente no antes de las 22 el local Frondizi jugará contra Sportivo y buscará cerrar la llave que lo favorece por 1 a 0.

Unión Arroyito ganó el Oficial y se adjudicó el primer ascenso.