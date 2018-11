Para López Murphy, en 2019 el riesgo político será un problema para la economía

El economista Ricardo López Murphy llegó a la ciudad de Corrientes para realizar una exposición en el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. El evento se desarrollará este jueves 15 y viernes 16 de noviembre en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, en Entre Ríos 650.

Fue así que el ex candidato presidencial y ex ministro de Economía visitó a El Litoral para entrevistarse con el propietario de la Editora Juan Romero SA, Carlos Alberto Romero Feris. Aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre el panorama nacional y de expresar fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri.

"Desde 2015 en adelante el Gobierno Nacional llevó una estrategia irresponsable, endeudarse como si la plata fuera estar siempre", agregó en tanto que el verdadero debate de fondo debería girar en torno a que el Estado "duplicó su gasto y eso no se puede pagar". "No vamos a tener acceso al crédito durante muchos años y hay que refinanciar la deuda", manifestó.

Según López Murphy, Argentina es un país vivía de exportar por el valor de 60 mil millones de dólares y conseguir deuda por 40 mil millones. "Ahora ese flujo de deuda no existe", explicó.

Consultado sobre el Presupuesto 2019, el economista fue muy crítico con la clase dirigente del país. "El Presupuesto tiene que ser hecho sobre la base de que no van a haber recursos para gastar más de lo que se recauda, si uno piensa así la discusión se vuelve más sensata. Pero el Gobierno adoptó parte de la agenda opositora de subir impuestos y lo hizo, las retenciones al campo rondan el 30%, es altísimo", comentó, asegurando que las retenciones son "un desastre".

"Argentina es un país pobre que depende mucho del clima y de los precios internacionales. La discusión del Presupuesto no pasó por ese lado, el Gobierno dijo 'tengo que cumplir estas metas para conseguir el préstamo de transición' y la oposición se la pasó diciendo que le gustaría que el mundo fuera distinto. Si uno analiza los argumentos queda espantado, anoche cada senador pedía un nuevo impuesto", aseveró.

En ese contexto el ex ministro de Economía recomendó: "Hay que reducir el gasto corriente, no el gasto de producción y no subir los impuestos". Sin embargo, dijo que Macri "hizo todo al revés".

"Hay que reducir el gasto corriente y eso no lo piensa ni el Gobierno ni la oposición. Si uno gastaba 12 y ahora gasta 24, sería plausible que se pudiera reducir" comentó. "Hay que apuntar a bajar en lo que subió, si teníamos 2 millones de empleados públicos y tenemos ahora 4 ahí tenemos el primer ítem, si teníamos 4,5 millones de jubilados y ahora tenemos 10, eso hay que comenzar a pensar como se lo baja. ¿Eso se puede hacer de golpe? No, pero pongamos las edades donde corresponde, pongamos los años de aportes que corresponda, pongamos los incentivos y en 10 años este problema se lo arregla", explicó.

Sobre los impuestos López Murphy aseguró que lo que se paga en Argentina es extravagante, "cuando se cobra impuestos que exceden lo que una economía puede dar, ésta se empieza a contraer. Hay que retener a los que pagan impuestos, ampliar esa base porque cuando se comiencen a ir, los que reciben van a sufrir". "Es lo que pasó en Venezuela, se escaparon los sectores productivos", expresó.

Perspectiva para 2019

Sobre el panorama económico para el país el año que viene, el economista opinó que dependerá mucho de la incertidumbre que generen las elecciones presidenciales. Además habló del factor dólar y de las cosechas del campo.

"Me preocupa cuánto nos va a afectar el riesgo político", advirtió. "El factor de contracción estará en si la incertidumbre se agudiza, el año que viene si el riesgo político domina los mercados generará actitudes conservadoras y eso no ayuda", dijo .

Entre los factores que podrían ser positivos habló de las cosechas: "Si el campo recupera su nivel histórico vamos a recuperar 10 mil millones de dólares y si es un poco mejor sería ideal. Una cosa es la economía exportando 55 mil millones de dólares y otra distinta es con 70", sentenció. En este apartado mencionó también lo importante que sería recibir buenas noticias desde el exterior.

Para el otrora candidato presidencial, el tipo de cambio también es un factor importante para reducir lo que se gasta afuera del país, los desequilibrios con ciudades fronterizas, que se logre más turismo receptivo y hacer más competitivos los precios de los productos argentinos exportables como el vino, la carne y frutas.

"Fue un grave error haber bajado el tipo de cambio y más con esta combinación de bajar el dólar y subir la tasas", concluyó.

Ricardo López Murphy disertará en el Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad, cuyo eje temático será "La Modernización del Estado". Se desarrollará en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, en Entre Ríos 650.

En el evento confirmaron su participación reconocidos economistas nacionales que abordarán cuestiones de contexto, como Miguel Boggiano, Edgardo Zablotsky y Agustín Etchebarne, además de López Murphy.

También han asegurado su presencia expertos, autoridades académicas de universidades, representantes de instituciones empresarias y económicas, y calificados invitados internacionales tanto de Brasil como de Paraguay. Asimismo, se suman más de una decena de videoconferencias con disertantes internacionales de varios continentes que aportarán su visión.

El evento cuenta con el auspicio de la Fundación Naumann de Alemania, Atlas Network de Estados Unidos, la Red Liberal de América Latina (Relial), la Red Federal de Políticas Públicas, Estudiantes por la Libertad y la Red por la Libertad de Argentina.

La entrada general es de 1.500 pesos y se otorgan medias becas a estudiantes de todos los niveles. Para inquietudes e inscripciones se debe contactar al correo electrónico elclubdelalibertad@gmail.com o al celular 3794602694.