San Roque: allanamientos por la causa de corrupción de la gestión anterior

En la denominada “causa Pelozo”, por órdenes del juez de Instrucción, Carlos Antonio Balestra, la Policía de Corrientes realizó en la mañana este jueves seis allanamientos en la ciudad de San Roque: en la vivienda particular del exintendente y en la de su primo y exsecretario de Gobierno; además, en la casa de un exgerente de la sucursal local del Banco de Corrientes, así como en tres comercios locales que están involucrados.

Entre las firmas privadas allanadas, que oficiaban de proveedores de la Municipalidad hasta diciembre de 2017, se encuentran las ferreterías locales “El Obrero” y “San Roque”. La Justicia investiga a sus propietarios por la emisión de facturas por supuestas compras que el Municipio nunca habría realizado. Según la investigación judicial, recibieron cheques por sumas millonarias por parte de la gestión de los primos Pelozo sin que en la Comuna quedara registro de los bienes adquiridos.

Además de las órdenes de allanamiento libradas por el juez Balestra, esta investigación avanza con la actuación del fiscal de Instrucción, Francisco Arrué, quien estudia la denominada “causa Pelozo” como el hecho de corrupción más grande de que se tenga memoria en San Roque.

La Justicia investiga la emisión de más de 10 millones de pesos en cheques rebotados, sin fondos, con los supuestos delitos de peculado, malversación de fondos públicos, defraudación a la administración pública municipal, lavado de activos de origen ilícito, violación de deberes de funcionario público y sustracción y destrucción de medios de prueba.

Pese a la gravedad de los delitos denunciados, los proveedores ahora pretenden cobrar esas sumas a la Municipalidad porque la cuenta de esta administración no tenía fondos en los últimos meses de la gestión de la alianza Cambiemos encabezada por los primos Pelozo.

La gravedad del caso también radica en que no existe ningún registro de los bienes que esos comercios facturaron como vendidos a la Municipalidad; no hay documentación que los respalde. En muchos casos, las facturas no detallan en concepto de qué los privados pretenden cobrar esos cheques emitidos por los primos Pelozo.

Fuentes del Municipio aseguraron que esta investigación recién comienza y que se indagará también cuánto dinero fue efectivamente pagado a los proveedores y en concepto de qué compras por parte de los primos Pelozo.

Se aguarda que ahora la causa avance con nuevos elementos de acuerdo a las pruebas documentales que habrían sido secuestradas por la Policía en los seis allanamientos realizados este jueves.

En principio, la investigación entiende que las operaciones ilícitas consistieron en simular compras que nunca existieron efectuando pagos a favor de los acreedores con cheques por sumas millonarias, de las cuales 10,7 millones fueron rechazados por falta de fondos, y otra parte no.

En la denominada “causa Pelozo”, el Municipio se constituyó este año como querellante conjunto con sus abogados para ayudar a la investigación que llevan adelante el juez y el fiscal.

La decisión de ser querellante conjunto fue tomada en el marco de la política de transparencia y combate a la corrupción que impulsa el intendente peronista Raúl Rulo Hadad, quien realizó las denuncias correspondientes por diversas maniobras que involucra a Pelozo, exfuncionarios y comerciantes.