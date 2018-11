"Estimo que Messi va a volver a la Selección", dijo Scaloni

El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, estimó hoy que "Lionel Messi va a volver" al equipo, aunque no arriesgó sobre la posibilidad de que integre el plantel en la próxima Copa América Brasil 2019.

"Con Messi no hablé de la Copa América. Debatimos sobre fútbol, siempre hablamos de lo inmediato, cosas de su club. Pero estimo que volverá a la Selección y también es mi deseo", dijo Scaloni en conferencia de prensa.

El DT tampoco aseguró que vaya a estar al frente del equipo en el certamen continental: "Yo no me ilusiono con la Copa América. No me puedo ilusionar con algo hipotético. Sí me ilusiona el partido de mañana y el Sudamericano Sub 20. Espero estar ahí porque me lo confirmaron. Eso sí es algo seguro".

"Tengo claro a lo que vine a la selección mayor -agregó-. El objetivo era sumar jugadores nuevos. Y respecto de Messi, intentar jugar de una manera que si vuelve se sienta cómodo. Será la frutilla del postre".

"El resultado no es importante sino ver a los jugadores. Luego el entrenador que venga decidirá con quiénes se queda. Hay mucho material", dijo.

Scaloni planteó que su objetivo inmediato es "clasificar al Mundial de la Sub 20" y que los jugadores "después puedan vestir la camiseta de la mayor".

