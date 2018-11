El hijo menor de Carlos Menem tiene un tumor cerebral y será operado en Chile

Autoridades de la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile, informaron este mediodía que Máximo Bolocco tiene un tumor cerebral y deberá someterse una operación compleja que demandará unas ocho horas. Frente a esta situación, su mamá, Cecilia Bolocco, pidió públicamente que se realicen cadenas de oración por la salud del adolescente de 14 años, hijo del senador Carlos Menem.

"La ubicación es bastante positiva para este tipo de tumor, pero no se saben sus características", dijo la directora médica del centro, May Chomalí, al brindar el parte médico a la prensa. Y si bien se trata de un "tumor grande", explicó que no afecta "zonas muy relevantes, como el habla y la motricidad".

No obstante, recién podrán obtenerse mayores precisiones luego de la cirugía y los resultados de la biopsia. "Estamos esperanzados en que vamos a tener una buena evolución, pero es absolutamente incierto", advirtió Chomalí, a la vez que adelantó que se realizarán consultas con especialistas extranjeros, habida cuenta de que es "un caso complejo".

La doctora explicó que Máximo se encuentra "en buenas condiciones y sabe perfectamente bien lo que está ocurriendo", al tiempo que Bolocco "está muy afectada por la situación, tremendamente acongojada". Y concluyó: "Nos estamos jugando porque esto sea algo no tan malo… O bueno. Y que con la cirugía será suficiente".

En la tarde del miércoles Máximo Menem ingresó a Las Condes con un intenso dolor. Desde el primer momento su familia materna se mantuvo en el mayor de los hermetismos, al punto que su padre y su hermana, Zulemita Menem, quisieron comunicarse con Bolocco, sin mayor suerte.

"Estamos muy angustiados, no tenemos información de nada", explicó la hija de Menem. El legislador se encontraba en el Senado debatiendo el Presupuesto cuando supo que el joven estaba "en observación" en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos del sanatorio. "Sabemos que está internado y nada más —lamentó Zulemita esta mañana—. No nos atiende nadie, ni siquiera a mi papá. Ayer (mi papá) habló y le dijeron que Máximo estaba durmiendo, pero no le dijeron qué tenía".

Horas después llegaría la noticia que mantiene en vilo a toda una familia, a uno y otro lado de la Cordillera.

