Boca Unidos es una enfermería

Nueva baja. Espíndola sufre una lesión muscular y no podrá estar disponible por dos fechas.

Las lesiones complican al técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, para armar el equipo que jugará el domingo un partido clave frente a Sarmiento de Resistencia, que de ganar le puede asegurar prácticamente la clasificación a la segunda fase del Torneo Federal A 2018/19.

A las dudas que existen sobre la participación del arquero Alejandro Medina y el delantero Nicolás Ledesma frente al “decano”, a los que se agregan Fabrizio Palma y Fabio Godoy, quienes aún se recuperan de anteriores lesiones, ayer se confirmó una nueva baja: Matías Espíndola.

El juvenil, quien venía reemplazando en el puesto de “carrilero” por el sector derecho a Godoy (desgarrado ante Crucero del Norte) sufre una distensión muscular y estará fuera del equipo al menos por un par de fechas.

Hay que recordar que el arquero Medina terminó el partido del domingo ante Juventud Antoniana con una molestia en el cuádriceps de la pierna derecha, que luego se comprobó es una fuerte contractura de la que busca recuperarse en doble sesión de kinesiología.

Otro tanto sucede con Ledesma, quien tiene una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha.

Ambos serán probados en la práctica de fútbol de mañana para ver cómo responden, y luego el cuerpo técnico junto a su par médico tomará una decisión al respecto.

Además de los lesionados, Mayor no podrá contar ante Sarmiento con el experimentado defensor Rolando Ricardone, quien fue expulsado por doble amonestación en Salta, y es reincidente, ya que había sido expulsado en la primera rueda.

Por Ricardone no hay duda que su reemplazante será el juvenil Ariel Morales, mientras que por Espíndola el DT podría echar mano en Gonzalo Ríos, más allá que cada vez que lo puso en esta temporada actuó como delantero.

En caso de no llegar Medina, estará debutando Lucas Cabrera, el juvenil arquero suplente, mientras que por Ledesma podrían ingresar Julio Cáceres o Lautaro Larrasabal.

En la víspera los futbolistas realizaron una entrada en calor, tras lo cual llevaron adelante una práctica de fútbol en espacios reducidos.

Para hoy se espera que Mayor ordene algún trabajo táctico donde podría ensayar una probable formación, para definir todo mañana, cuando pruebe a Medina y Ledesma.

El partido frente al escolta Sarmiento, correspondiente a la decimocuarta fecha (quinta de las revanchas) de la zona 4, se jugará desde las 19 en el estadio aurirrojo, y contará con arbitraje de Federico Guaymas de la Liga Salteña.