En Corrientes ya son seis los equipos que jugarán el Regional Amateur

En las últimas horas se cerró el plazo en el Consejo Federal para que los equipos que tienen plaza fija en el Torneo Regional Amateur 2019 confirmen su participación en el certamen.

De acuerdo a un sondeo realizado por este diario, se pudo establecer que la provincia de Corrientes ya tiene asegurada la participación de 6 equipos.

En conversaciones con dirigentes de los clubes involucrados, se conoció que ya confirmaron su participación en el nuevo certamen Deportivo Mandiyú (descendido del Federal A), y los que venían siendo parte del desaparecido Federal B, Ferroviario de la capital correntina, los goyanos de Huracán y Central Goya, Comunicaciones de Mercedes y Madariaga de Paso de los Libres.

Las exigencias que debieron cumplimentar para disputar el torneo fueron las siguientes: nota firmada por el presidente del club ratificando la participación; certificado de inscripción en Personería Jurídica; y Libre Deuda con el Consejo Federal.

La entidad madre del fútbol del interior advirtió que aquellos equipos que se confirmen y después renuncien serán sancionados con la prohibición de participar en en torneo futuros.

Estos equipos provenientes del ex Federal B, más Mandiyú (descendido del Federal A) jugarán excepcionalmente como “invitados” con plaza fija, por única vez en el certamen, ya que en los años sucesivos sólo accederán al campeonato los representantes de cada Liga.

También jugarán por la provincia en el Regional Amateur 2019, los dos equipos que surjan del Torneo Provincial de Clubes que organiza la Federación Correntina, donde el fin de semana se disputarán las revanchas de los cuartos de final.

Para esto es vital que las respectivas Ligas hayan homologado ante el Consejo Federal el Torneo Anual Obligatorio del cual surjan los equipos clasificados al certamen.

Los clubes que tomarán parte del certamen serán 140 equipos del Torneo Federal B; 16 equipos ascendidos del Torneo Federal C 2018; 16 equipos finalistas del Torneo Federal C 2018, más 8 equipos descendidos del Torneo Federal A 2017/18.