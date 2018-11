Laura Casuso advirtió amenazas: “Si me agarran me licúan”

El asesinato de la abogada argentina Laura Casuso en el departamento de Amambay, Paraguay, generó un fuerte revuelo en la cúpula política y dejó al descubierto la puja entre grupos narcotraficantes. El propio fiscal Javier Ibarra aseguró que luego del crimen, “mucha gente ha de estar preocupada”.

El diario paraguayo ABC Color, reveló además en septiembre de 2016, que la abogada, que representó al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao, del Primer Comando Capital (PCC), y a Marcelo Pinheiro, alias “Piloto”, presunto jefe del Comando Vermelho, había amenazado con dar a conocer pruebas que comprometían al gobierno de Horacio Cartes.

El pasado 2 de abril, la abogada envió varios audios a la periodista Mabel Rehnfeldt del mencionado diario donde explica que no daba a conocer esas presuntas pruebas por “miedo”. “Si me agarran, me licúan”, aseguró en uno de los mensajes de voz enviados a través de su Whatsapp.

Uno de esos mesajes comprometedores expresa: “Mabel, no sé qué tanto serviría o no serviría. La cosa es la siguiente: yo tengo que permanecer en silencio porque esa gente hoy, hoy en todos los lugares que ellos frecuentan, con la gente que ellos frecuentan -estoy hablando de cuñados, de yernos, o sea, gente extremadamente ligada, ¿entendés?, gente que maneja el edificio del World (Trade) Center de Paraguay, de Asunción, entonces te estoy hablando del primer anillo-… Ellos, ellos son los que me están comentando que si me agarran me licúan. Me licúan, ¿me entendés? Y van a tener la excusa perfecta, sin que sean ellos, van a decir que es una cuestión de ajustes entre supuestamente gente de mala vida. Entonces yo no puedo, yo no puedo hablar, yo tengo que quedar en el olvido”.

Los audios publicados revelan además: “La vez pasada me hicieron salir. Agarré un avión y me llevaron a un lugar donde con una línea paraguaya pude hacer una llamada, ¿me entendés? Y era al solo efecto de decirle al General (Herminio Piñánez, retirado, padre del capitán de Ingeniería Enrique Piñánez, muerto el 26 de noviembre de 2014 en Cuero Fresco, en una explosión) que por Dios se calle, que por Dios se olvide de… ni yo sabía de las cosas que el señor le había comentado a él, porque él no tiene ocupaciones, él se iba, hablaba con el señor horas enteras, yo estaba trabajando, no me enteraba… después sabía porque el señor (Jarvis Chimenes Pavâo) me decía: “Vino fulano, vino mengano”. Pero yo nunca supe lo que hablaban en las 24, las 36 o las que sean horas que hubieran estado juntos. Nunca supe lo que hablaron, ¿me entendés?”.