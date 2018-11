Todo listo para otra edición de “La noche de los museos”

Se viene una nueva edición de “La noche de los museos” en Corrientes y también formarán parte nuevamente espacios culturales de la Capital y de varias localidades del interior provincial con muestras temporarias, permanentes y distintas propuestas artísticas (música, danza y comidas típicas). Este atractivo evento tendrá lugar mañana, desde las 19 y hasta la medianoche.

En noviembre de cada año se reedita esta iniciativa que tiene como principal propósito permitir que personas que habitualmente no visitan los museos o centros culturales, tengan oportunidad de hacerlo en un horario no convencional y se interesen por el patrimonio en exposición. Siendo esta una estrategia efectiva para atraer a nuevos públicos.

En el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” (San Juan 634) habrá varias muestras abiertas al público. En el salón “José Negro” estarán las obras de Mabel Vilchez, dibujos y cerámicas; en la sala “José Negro” (anexo), “La belleza de lo efímero”, obras del patrimonio del museo; en la sala “Justa Díaz de Vivar”, “Una idea… por el amor de Dios”, ilustraciones de Fernando Sendra; en la sala “Adolfo Mors”, la colección “Feliz Bunge” con obras del patrimonio del museo. Y a las 20, se hará la proyección de “Mr. Turner”, con presentación a cargo de la artista Mabel Vilchez.

En el caso del Museo Histórico “Manuel Cabral de Melo y Alpoín” (9 de Julio 1046) habrá muestras permanentes en sus distintas salas y personal que ofrecerá recorridas guiadas a quienes se acerquen a conocer el patrimonio histórico.

En el Museo de Ciencias Naturales “Dr. Amado Bonpland” (avenida General San Martín 100) se hará un montaje de nuevas vitrinas en la muestra permanente, con patrimonio del museo, y habrá un espectáculo de clown en el horario de 21.30 a 22.30.

Otra de las propuestas será un recorrido guiado por el predio donde se está construyendo el futuro Centro de Interpretación del Chamamé y del Carnaval (en la ex Escuela Manso, por calle 25 de Mayo). También habrá actividades en el Museo Arqueológico y Antropológico, ex Casa Martínez (Quintana 971) y en el Teatro Oficial Juan de Vera. Se sumarán, además, el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial, Casa Molina, Casa Iberá, el Centro Cultural Adolfo Mors y el Museo de Vías Navegables.