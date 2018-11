Tras viralización de video, renunciaron dos funcionarios municipales de Santa Lucía

n El intendente de Santa Lucía, José Sanánez, aceptó ayer la renuncia de la secretaria de Gobierno, Verónica Casa y del titular de Hacienda, Alcibiades Martín, tras viralizarse un video en el que ambos tuvieron un incidente con una vecina que reclamó el envío de bloques para su casa.

En el video, filmado desde el auto en el que se encontraban los ex funcionarios, se observa a una pobladora que se paró frente al vehículo y les reclamó “no jueguen con la necesidad de la gente, de los pobres, no puede ser que me mientan. Yo pedí por mis hijos que son asmáticos, le pedí ayuda al Intendente y el me prometió por mi casa. No se hace eso con la necesidad de los pobres, porque después necesitan el voto de nuevo”.

En tanto que Martín, ante ese planteo, le dice a Casa: “Te dije que a esta hay que echarle de la Municipalidad”. A lo que ella respondió: “Chocale”.

Tras aquel hecho registrado en un video que se viralizó, ayer se realizó una conferencia de prensa encabezada por Sanánez y de la que también participaron Casa y Martín.

En primer lugar, el Intendente señaló que “las dos personas que están involucradas en el video son mis amigos, son parte del corazón dentro de mi gestión, venimos luchando desde hace mucho”. En este contexto, en alusión a Martín, sostuvo que “es un tipo recto, honesto y Verónica lo mismo. Defectos tenemos todos, no puedo hablar de defectos de otros porque quizás soy el que más tenga”, reconoció y agregó que “hoy tenemos que poner la cara y según mi punto de vista, se equivocaron. Por más razón que tengan en la resolución del problema de un vecino, no se puede contestar de esa manera aunque uno tenga mucha bronca”.

Luego, contextualizó que “ocurrió en plena fiesta de la horticultura, donde estábamos todos locos”. Al mismo tiempo resaltó que “a esa señora le ayudamos mucho, le dimos una orden de 200 bloques y ella vino a reclamar por qué no le llevábamos”, y agregó que esa cantidad de material “representan mil ladrillos comunes, o sea el Municipio le estaba dando más de 3.500 pesos. Como le agarró un ataque de nervios comenzó a gritar, ellos reaccionaron mal” y dirigiéndose a Martín y Casas les recriminó: “Ustedes reaccionaron mal”.

También comentó Sanánez que “siempre les digo, mantengan la humidad, bájense, ustedes se tuvieron que bajar y decirle, por más equivocada que esté, porque siempre la ayudamos. No coincido nunca de la forma en que (actuaron)”, refirió.

“Quiero decirle a toda la gente que está ofuscada, no voy a justificar lo que hicieron ellos, pero (Casa y Martín) no son gente mala”, explicó.



Descargos

A su turno, Casa indicó que “traté de pedirles disculpas porque no mandamos el transporte, creo que es una situación que nos superó”. Ratificó que “es una mujer a la que se le ayuda siempre, está mal que lo diga, pero tengo que aclarar también”. Además de los bloques, relató que “previamente se le había donado cemento para que el marido, que es albañil, pueda hacer la casa”.

Comentó que “enojada vino a reclamar que no le dimos el transporte para retirar los bloques, eso fue previo al video. Le explicamos, que nos trate de entender, que después de la (Fiesta) Horticultura se le iba a enviar. Estaba muy nerviosa”.

Luego, la vecina se puso frente al auto y comenzó a gritar a Casa y Martín que se encontraban en el interior.

La ex funcionaria adujo que “nunca nos esperamos esta reacción de esta mujer, creo que por eso reaccionamos de la manera en que lo hicimos”.

Por lo ocurrido, aclaró que “quisimos llamar a la conferencia de prensa para pedir disculpas públicamente”.

Seguidamente anunció que “por el respeto que se merece la gestión, que jamás le fallamos, hablamos con el Intendente y creo que lo mejor sería presentar la renuncia”.

Luego Sanánez tomó la palabra y expresó que es “un hecho que trascendió y la opinión pública lo vio y esto tiene que tener un costo político para ustedes, no puede quedar así nomás”.

A continuación habló Martín e indicó: “Quiero pedir las disculpas del caso, creo que nos equivocamos, no medimos las consecuencias. No pensamos que una filmación hubiera llegado a esto”, añadió.

Dirigiéndose a Sanánez, le expresó que “sabés con qué personas estás trabajando, ya van cinco años que estamos juntos. Está a tu disposición nuestra renuncia, la evaluarás”.

Y si bien durante la conferencia, el jefe Comunal santaluceño manifestó que se tomaría unos días para evaluar, pasado el mediodía se supo que finalmente aceptó la renuncia de los funcionarios involucrados en el incidente con una pobladora el último fin de semana.