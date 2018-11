Festival de Cine de Mar del Plata: los 44 del ARA San Juan presentes

Ulises Rodríguez - Mar del Plata

Al cumplirse un año de la desaparición del submarino, los tripulantes fueron recordados con una placa y la voz en off de la actriz Graciela Borges en todas las salas de cines en los que el Festival proyectó películas.

La iniciativa partió del presidente del Festival, José Martínez Suárez, y su equipo que decidieron que era necesario recordar a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan desaparecido en el mar el 15 de noviembre del año pasado.

“Un festival cinematográfico, aunque lleve la palabra ‘festival’, no es una fiesta sino un encuentro de creadores, artistas, cinéfilos es decir, de gente sensible y a la vanguardia del pensamiento. Es por esta razón que en este acto cultural hacemos una poderosa mención a los dramáticos sucesos que ocurrieron hace un año: la desaparición del A.R.A San Juan con sus 44 tripulantes, nuestros compatriotas. Es necesario seguir dándoles a los deudos la atención merecida ante la desgracia, y nuestra obligación desde el Festival, al cumplirse un año de lo sucedido es acompañarlos”, dijo José Martínez Suárez.

De este modo, en el día del aniversario, antes de cada función, se proyectaba una placa en la pantalla y se escuchaba la inconfundible voz de la actriz Graciela Borges recordando lo sucedido. Lágrimas, aplausos y tristeza se vivía en ese momento.

Al maestro con cariño

El miércoles, el presidente del Festival, José Martínez Suárez, fue homenajeado en el Museo MAR con la presentación del libro “Fotogramas de la memoria” donde repasa su vida y su obra.

A la vez el material incluye la colección de sus cinco películas (Dar la cara, El crack, Los muchachos de antes no usaban arsénico, Los chantas y Noches sin lunas ni soles).

El autor es Rafael Valles quien abrió la charla en el Museo del Mar y confesó que “hacer un libro sobre José es entender el sentido de la palabra maestro”, a lo que Martínez Suárez replicó: “Yo no soy un maestro, soy un estudioso, un apasionado por el conocimiento”.

Luego, Martínez Suárez hizo un recorrido por su carrera, de su infancia en Villa Cañás, a sus comienzos en los míticos estudios Lumiton. “Hace 11 años que presido este Festival y estoy muy feliz. En todo este tiempo siempre nos hemos manejado con mucho respeto y confraternidad. Nunca nadie nos ha dicho qué hacer. Y lo que más feliz me hace es que la gente joven esté haciendo buenas películas, por eso quiero seguir trabajando para mejor la distribución, para que todos puedan ver esas películas”, concluyó entre aplausos.

Figura fundamental del cine francés

Otro de los reconocimientos fue para el director francés Léos Carax que recibió un premio a la trayectoria. Recordado por películas de gran calidad como Boy meets girl (1984), Mala Sangre (1986), Los amantes del Pont Neuf (1991) y Holy Motors (2012), entre otras es una de las figuras que asisten al Festival.



El director, que retrató en sus películas relaciones amorosas con un particular estilo poético y torturado, explicó durante su estadía en el festival cómo surgió la idea de Los Amantes del Pont Neuf (1991): “Yo era muy joven y cuando llegué a París solo establecí contacto con gente sin hogar. Las personas en situación de calle me atormentaban porque me parecía que les iba a costar mucho reinsertarse en la sociedad. Habían perdido algo, mucho más que un techo. Cuando uno es joven, esas cosas lo tocan muy de cerca. En ese contexto, sentado en un bar, fui testigo de una pelea de una parejita, y ese fue el puntapié para la idea de Los Amantes del Pont Neuf”.



Carax dijo que, aunque es su primera visita a la Argentina, siente un vínculo especial con el país a través de la música. “Antes de mi última película ví a alguien tocando un acordeón, me compré uno y empecé a tocarlo. Mi verdadero link con la Argentina es Astor Piazzolla. Escuché su música y me compré un bandoneón. Soy consciente de la belleza y lo sorpresivo de esta música”, remarcó.



También durante el festival, el director adelantó el proyecto en el que trabaja hace cinco años. Se trata de una comedia musical sobre una banda de dos hermanos. “Cuando vieron una de mis películas en la que usé una canción suya, me llamaron para que hiciera una película basada en su historia. Es genial que me hayan convocado porque siempre quise hacer un musical pero no entiendo de música”, reveló el director, que no quiso contar de qué banda se trata.



En esta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se homenajea a Francia como País Invitado de Honor. En ese marco, también se encuentran en la ciudad el comediante y director Pierre Richard, y el ícono de la nouvelle vague, Jean-Pierre Léaud.