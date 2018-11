A sala colmada, dieron comienzo ayer al V Congreso de Economía Regional

Con la temática “La modernización del Estado”, se realizó el acto de apertura del V Congreso de Economía Regional, que contará con más de 50 oradores nacionales e internacionales, a lo largo de su desarrollo.

El evento, realizado en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino y organizado por la Fundación Club de la Libertad, contó con el acompañamiento del vicegobernador Gustavo Canteros y representantes de la Fundación Naumann

El intendente Eduardo Tassano participó del acto de apertura. “La tecnología avanza sin reparos y la mayoría de las profesiones van a cambiar o desaparecer en los próximos años. Tenemos que prepararnos para esos cambios que van a venir y tomar decisiones al respecto”, destacó Tassano.

“Tenemos el orgullo de decir que somos uno de los pocos municipios que ha incluido en su organigrama una Subsecretaría de Modernización y un equipo que trabaja constantemente en esto. Desarrollamos un aprendizaje del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos sirve de ejemplo. Tuve la oportunidad de ser vecino de esa ciudad y lo que más me llamó la atención fue cómo los agentes municipales habían modificado sus conductas trabajando junto con el gremio y al gobierno”, señaló el Intendente.

El vicegobernador, en tanto, agregó que “acompañamos decisiones trascendentes de la sociedad civil, como este congreso que convoca a personas de toda la región. Entendemos que trabajar únicamente desde lo individual no conduce a puerto seguro, por eso fortalecemos el trabajo en equipo. Tenemos puentes que nos unen, la ganadería, el comercio, y nos deben convocar a trabajar junto con países vecinos también”, resaltó durante su intervención.

Por su parte, el presidente de la Fundación Club de la libertad, Alberto Medina Méndez, consideró que “resulta imperioso pensar en la modernización en todos los niveles de gobierno. Los ciudadanos merecen tener un Estado más ágil y eficiente, que resuelva los problemas. El debate es sobre cómo hacerlo, y no se trata solamente de tecnología. Tiene que ver con cambiar las formas de hacer las cosas”.

En la mesa inaugural estuvieron presentes, además del intendente Tassano, el vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros; el presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez; el representante saliente de la Fundación, Neumann Joerg Dehnert, y el nuevo representante de la misma Fundación, Lars Andre Richter, ambos desde Alemania. También asistieron el viceintendente Emilio Lanari, miembros del gabinete municipal, legisladores provinciales, entre otras autoridades.

Algunos de los disertantes serán el ex gobernador Ricardo Colombi, el decano de la Facultad de Derecho de la Unne, Mario Villegas; el decano de la Facultad de Medicina, Omar Larroza; el economista Ricardo Lópes Murphy, entre otros.

Estarán visitando la capital correntina oradores de gran calidad de Paraguay como Federico Rabino, presidente de la Fundación Fernando de la Mora, y de Brasil como son los casos de Luciano Stremmel Barros, presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras, de Foz de Iguazú, y Fabiano Bordignon, además de contar también con la presencia de Marcelo Crovato de Venezuela, Joerg Dehnert y Lars - Andre Richter de Alemania, representantes de la Fundación Naumann de ese país.

Además, habrá 9 videoconferencias internacionales como la de Ricardo Gomes desde Brasil, actual presidente de la Red Liberal de América Latina; María Corina Machado, líder opositora al régimen de Maduro, desde Venezuela; Roberto Villacreses, director del Instituto Ecuatoriano de Políticas Públicas desde Ecuador; Gabriel Picavea Torres, ex secretario de la Intendencia de San Pablo desde Brasil; Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas Publicas del Cato Institute de Washington DC, EE. UU.; Joaquín Rodriguez, del Circulo Acton desde Chile, y las de Luis Loria y Daniel Suchar de la Fundación Ideas de Costa Rica.