Controversias por la forma de aceptar la renuncia de una edil y la jura de su sucesora

A partir de la renuncia de Mariana Florentín como concejal de San Roque se generó cierta controversia entre quienes integran el bloque oficialista y el viceintendente José Altamirano. Cada una de las partes realiza una interpretación distinta sobre cómo debe ser aceptada la dimisión para que así pueda asumir la nueva edil.

Tal como informó este diario en ediciones anteriores, las concejales Teresa Alderete, Angela Zanon y Adriana Carmagnola, en dos oportunidades, solicitaron una sesión especial para tratar la renuncia de Florentín y tomar juramento a su sucesora, Martha Ortíz.

Sin embargo, el viceintendente y presidente nato del recinto local explicó a este medio que “si bien yo recepcioné la renuncia, esta debe ser puesta a consideración de todo el cuerpo para su aprobación. Paso institucional que debe realizarse en una sesión ordinaria. A partir de allí tengo que solicitar a la Junta Electoral que nos envíe el nombre de quien figura como la persona que sigue en la lista y, en paralelo, los ediles deben conformar una comisión de poderes que analizará la documentación que presente la nueva concejal”.

Por considerar que este es el procedimiento correcto, Altamirano resolvió no hacer lugar al pedido de la sesión especial.

“Ayer (miércoles), otra vez no dieron quorum las concejales que integran el bloque del oficialismo. Si ellas concurrían se sometía a votación la renuncia y podíamos avanzar en el proceso”, afirmó el presidente del legislativo municipal. Al mismo tiempo, agregó que “en realidad, no asisten porque hay despacho sobre las rendiciones de las cuentas municipales y no cuentan con la mayoría necesaria para aprobarlas”.

Sobre esto contextualizó que “el despacho en mayoría aconseja no avalar esos balances porque no está la documentación respaldatoria. Y tras la renuncia de Florentín, el bloque del oficialismo sólo tiene tres de los seis votos del recinto. En realidad, ese es el verdadero motivo por el cual no vienen”.

Y si bien las concejales insisten en que el Viceintendente estaría obstaculizando la asunción de la nueva concejal, incluso por ello podrían denunciarlo ante los estrados judiciales, él sostiene que “la renuncia se trata en ordinarias y en una sesión especial se hace la jura”.

Con respecto a la posible judicialización del caso, Altamirano manifestó que “seguiré convocándolas para que vengan, voy a insistir por la vía del diálogo. Y si me denuncian, presentaré las pruebas que indican que no estoy cometiendo una irregularidad.