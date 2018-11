El STJ confirmó una sentencia en una causa de violencia de género

La Corte Provincial rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Luis Fabián Silva, condenado a 4 años de prisión por los delitos de amenazas y desobediencia a una orden judicial en una causa enmarcada en violencia de género.

El Juzgado Correccional N° 1 de esta ciudad condenó a Luis Fabián Silva a la pena de 4 años de prisión, en calidad de autor penalmente responsable de los delitos de amenazas y desobediencia a una orden judicial, una vez reiterada, en concurso real (art. 40, 41, 149 bis, 1er párrafo, 1er supuesto y 239 del C.P., en función del artículo 55 del Código Penal).

Su defensa interpuso recurso de casación por el defensor particular, que fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia en la sentencia Nº 149, firmada por los doctores Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.

Los ministros analizaron los cuestionamientos de la defensa, quien expresó que la decisión del Juzgado, basada solamente en el testimonio de la supuesta víctima, le causaba gravamen irreparable. Añadió que la medida supuestamente desobedecida no se encontraba vigente y que no se probó que las amenazas hubieran sido emitidas por su defendido. Los integrantes de la Corte Provincial señalaron que estaban acreditadas las pruebas y el testimonio que llevaron al tribunal al convencimiento de cómo sucedieron los hechos. En relación a la vigencia de la medida cautelar de restricción de no acercamiento, también había pruebas que demostraban que la misma se encontraba notificada y vigente, como así también las amenazas. “(…) su conducta nos lleva a pensar que de alguna manera estaba intimidando (…) hasta a su propio hijo”.Los integrantes del STJ recordaron que se hallan enrolados en la postura jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los fines probatorios con el objeto de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. En “L., M. C. s/ recurso extraordinario” la Dra. Highton de Nolasco expresó […] Que por otra parte, la ley 26.485 de “Protección Integral de la Mujer (reglamentada mediante el decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir una vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) […] y finalmente establece un principio de amplitud probatoria “…para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos…”, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31) […]”.

Al respecto el doctor Alejandro Chain dijo que “este ataque es violencia de género, y el hecho de que se encuentren viviendo juntos no significa que la mujer se halle ajena a un proceso de violentización”.