Menotti: “Tevez tiene un oficio como pocos para estos partidos”

El ex DT campeón mundial con el seleccionado argentino César Luis Menotti analizó ayer que Carlos Tevez puede resultar trascendental en la superfinal de la Copa Libertadores que Boca Juniors y River Plate jugarán en el Monumental, al reconocerle “un oficio como pocos para estos partidos”.

En la misma línea, el “Flaco” destacó a Leonardo Ponzio por el lado de River, aunque aclaró que “siempre la clave es el equipo” al momento de disputarse un encuentro de esa magnitud.

“Tanto Tevez como Ponzio tiene un plus por lo vivido a lo largo de sus carreras. Tevez, de hecho, tiene un oficio como pocos para estos partidos”, declaró en una nota con el programa La Oral Deportiva.

Tevez, de 34 años, actual suplente en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, disputa su tercera final de Libertadores con Boca. Fue campeón 2003 en la serie ante Santos de Brasil y subcampeón al año siguiente cuando el Xeneize perdió ante Once Caldas de Colombia. En Europa, el “Apache” ganó la Liga de Campeones con Manchester United de Inglaterra en 2008 y fue segundo con Juventus de Italia en 2015.

Por su lado, Ponzio (36) tiene un currículum ganador en su actual club a partir de la conquista de la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015, entre sus títulos más importantes.

Disputada la primera final en La Bombonera, que terminó empatada 2-2, Menotti valoró “la participación de los entrenadores y los jugadores” para que el partido haya transcurrido “en paz”. “Me han tocado ver batallas campales por ganar un partido y eso es desagradable. El fútbol argentino no se merece la mediocridad de la violencia y en el primer partido hubo mucho respeto”, ponderó. Como ejemplo, recordó que “estuvo bien Pablo Pérez (capitán de Boca) con (Milton) Casco cuando le advirtió que estaba amonestado. Se puede perder un partido de fútbol, pero lo que no se puede perder es la dignidad y lo que hizo forma parte de no perder esa dignidad”.

Menotti advirtió de cara a la revancha que “a River le puede pasar en el Monumental lo que a Boca le sucedió en La Bombonera, que parecía no estar en cancha”.

“Si yo dirigiera Boca, hubiere elegido ese orden para jugar: primero de local y después de visitante. A los jugadores le diría que están representando un pedazo importantísimo del fútbol argentino y deben aprovecharlo”, aconsejó.