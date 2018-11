Roban en escuela para niños especiales

Durante el fin de semana delincuentes ingresaron a una escuela para discapacitados de la localidad de La Cruz y sustrajeron varios elementos y causaron daños a puertas de oficinas a las que no pudieron entrar.

El vandálico hecho delictivo ocurrió en la escuela especial N° 25 “Santa de Cassia” para chicos discapacitados de esa localidad y fue descubierto cuando docentes abrieron la puerta para reanudar las clases y se dieron cuenta de que le habían robado.

La cámara de seguridad del establecimiento captó el momento en que los supuestos ladrones cometían el delito y por las imágenes se pudo determinar que sus autores son menores de edad, algunos de ellos estarían relacionados con otros hechos delictivos perpetrados en otras escuela de La Cruz.

Posteriormente se logró recuperar algunos de los elementos sustraídos en la escuela para discapacitados, además de otros objetos robados a vecinos de la zona. Una docente dijo a Noticias La Cruz que “no lograron entrar a los sectores más importantes, ya que no pudieron romper la puerta, que sí la dañaron y bastante”.

Agregó además que “es muy lamentable, no solamente por los daños materiales, sino porque esto altera nuestro trabajo que es enseñar a niños con necesidades educativas especiales”, indicó una de las docentes. “Tenemos mucho temor porque no sabemos qué nos puede llegar a pasar".