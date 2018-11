El lunes 19 habrá servicio de recolección sólo por la mañana

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informó que el día lunes 19 de noviembre no habrá servicio de recolección nocturna. Por lo que se recomienda a la población no sacar los residuos ese día por la noche.

En la fecha habrá prestaciones aseguradas en Defunciones, Tránsito, Guardia Urbana y ambulancias del sistema de Emergencias municipal. Otro tanto ocurrirá en el Tribunal de Faltas y la Caja Municipal de Préstamos, en ambos casos sólo para trámites y pago de secuestros preventivos.

Por su parte se informa que la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), el Centro Emisor de Licencias de Conducir, y las demás oficinas administrativas comunales permanecerán cerradas, y reabrirán sus puertas el martes 20.

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informa que el servicio de recolección de residuos se prestará éste 19 sólo en las zonas que se realiza habitualmente por la mañana, debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

También se realizará como es habitual los días lunes el servicio de recolección diferenciada de residuos en el barrio Juan de Vera, a partir de las 8 de la mañana como es habitual.

Desde la Subsecretaría de Higiene Urbana y Uso del Espacio Público se solicita a los vecinos de los barrios, cuyo servicio se atiende en horario nocturno, no sacar el lunes la basura domiciliaria a la calle.

DEFUNCIONES Y TRÁNSITO

En dicha fecha están aseguradas las prestaciones en Defunciones, con una guardia que atenderá de 7 a 18 trámites de sepelio y traslados a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro; Tránsito y Guardia Urbana, con personal de fines de semana y feriados, así como las ambulancias del sistema de Emergencias.

TRIBUNAL DE FALTAS Y CAJA MUNICIPAL

Por su parte, el Tribunal de Faltas Municipal y la sede central de la Caja Municipal de Préstamos tendrán una guardia de 8 a 17, en ambos casos solo para trámites y pago de secuestros preventivos.