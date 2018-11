Corea del Norte probó una nueva arma

La noticia es la primera oficial sobre un test armamentístico de Corea del Norte desde que comenzó un delicado proceso diplomático con Estados Unidos para discutir sobre su programa nuclear y de misiles.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap citó a una fuente gubernamental no identificada que dijo que el arma podría ser un cañón de largo alcance que Corea del Norte ha estado desarrollando durante años.

"Kim Jong un visitó el terreno de pruebas de la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional un arma táctica ultramoderna recientemente desarrollada", informó en un breve despacho la agencia de noticias norcoreana KCNA.

La nota agregó que la prueba fue exitosa, pero no especificó el tipo de arma ni cuándo se realizó, informó la cadena CNN.

La suspensión de los ensayos atómicos y de misiles balísticos de Corea del Norte ha sido clave para los rápidos avances diplomáticos y las negociaciones entre Pyongyang y Washington, y se ganó los elogios del presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump y Kim se reunieron en una histórica cumbre en Singapur en junio, la primera entre líderes de sus países, donde firmaron un documento con lineamientos no muy precisos para la desnuclearizción de la península coreana.

Horas después del despacho de KCNA, el Departamento de Estado dijo estar "confiado" en que el proceso seguía en curso.

Los progresos se han estancado desde Singapur porque Washington y Pyongyang difieren en su interpretación del documento. Una reanudación de los ensayos norcoreanos generaría serias dudas sobre el futuro del acercamiento.

"No vemos este ensayo como una provocación militar de importancia", dijo un funcionario de Defensa surcoreano a periodistas en Seúl, sin decir qué arma fue probada, informó CNN.

Analistas consultados por Yonhap dijeron que el ensayo parece más bien enviar "un mensaje político" a Washington sobre el actual estancamiento.

KCNA difundió una sola foto para acompañar la nota, que muestra a uniformados tomando notas mientras habla Kim.

Kim expresó su "gran satisfacción" y dijo que la prueba marcó "un giro decisivo para reforzar la capacidad de combate" de Corea del Norte, dijo la agencia de noticias.