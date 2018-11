Nación dispuso de reasignación de partidas por más de 40 mil millones de pesos

Lo hizo a través del Decreto 1053/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Producción, Dante Sica; y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

También suscribieron los ministros de Justicia, Germán Garavano; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; de Defensa, Oscar Aguad; del Interior, Rogelio Frigerio; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Hacienda, Nicolas Dujovne.

La medida se adoptó para incrementar los créditos presupuestarios destinados a atender los haberes del personal de la Administración Pública Nacional, hacer frente al pago de prestaciones previsionales y de las asignaciones familiares y atender jubilaciones, retiros y pensiones de las FFAA y de Seguridad.

Además, financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales, atender gastos derivados de la aplicación de la política salarial en los sectores docentes y no docentes de las Universidades Nacionales, atención médica de los pensionados no contributivos, asistir financieramente a las provincias y municipios que estuvieran ejecutando obras con financiamiento del entonces Fondo Federal Solidario, etc.

En el mismo se dispuso “el ingreso de una contribución al Tesoro Nacional proveniente de la Policía Federal Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad, por $300 millones”.

También estableció “que el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Seguros de la Nación,y el Ente Nacional de Comunicaciones deberán constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por $34.300 millones, $2.000 millones y $2.000 millones, respectivamente”.

Precisó que a efectos de su instrumentación se dispuso la emisión de tres pagarés del gobierno nacional, uno al Ministerio del Interior por $34.300 millones; y los otros dos a la Superintendencia de Seguros y al Ente Nacional de Comunicaciones, cada uno por $2.000 millones.

Estos pagarés tendrán fecha de emisión el 14 de diciembre de 2018; y de vencimiento el 14 de marzo de 2019, serán en pesos, con amortización íntegra al vencimiento.