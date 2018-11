“La mamá de un bebé prematuro produce leche para bebé prematuro”

En el marco de la Semana del Prematuro, Paola de los Santos, puericultora que dará hoy una charla en el hotel La Alondra sobre amamantamiento y vuelta al trabajo, remarcó la importancia de dar leche materna a los niños que nacen antes de completar las 37 semanas. La especialista afirmó que la mujer produce de acuerdo a las necesidades de su hijo y que “cuando tenemos un bebé prematuro producimos leche para bebé prematuro”, remarcando a la vez que deben entregar este alimento lo antes posible para la pronta recuperación del pequeño.

“Estos bebés son los que nacen de las 37 semanas para atrás, este año se recalca el tercer derecho pero, lo más importante es que reciban la leche de la mamá porque cuando tenemos un bebé prematuro producimos leche para bebé prematuro”, dijo a El Litoral la especialista en lactancia materna.

En este sentido, agregó que “cuanto antes se pueda sacar la leche mejor, porque seguramente no lo pueda amamantar y es lo mejor que le podés dar”. “Hay que poner foco en sacar la leche y estar en contacto con los bebés, esa es la clave, tienen que tener contacto para que tenga una más rápida recuperación”, remarcó.

A la vez, comentó que cada centro de salud tiene sus propias reglas: hay algunos que no tienen horarios para que la mamá pueda estar con el niño y otros sí. Sobre esto, dijo que “por ahí ni podes alzar al bebé pero sí tocarlo, al tener ese contacto aunque mínimo parezca, el organismo hace que la extracción de leche sea mejor”, ya que por más bueno que sea el extractor se necesitan otras cosas que influyen.

“Al bebé prematuro hay que tratarlo con extremo derecho, hoy los bebés que nacen antes de tiempo tienen una buena perspectiva de vida. Hay que resaltar que la leche materna salva vida y no es algo romántico, está comprobado”, indicó.

Hoy en el hotel La Alondra dará una charla sobre “lactancia y cuidados del recién nacido” de 9 a 11.30 y por la tarde, de 16 a 18 sobre “volver a trabajar fuera de casa”. La convocatoria la hizo la Fundación Perfiles.

La primera charla tiene que ver con “la preparación para dar la teta, lo que puede pasar, las posiciones, los primeros días con el bebé, la frecuencia y los mitos”. “Hay mucha información pero no la adecuada, no hay que repetir porque dijo la mamá, la tía o una vecina porque quizás a ellas les funcionó, pero a estas mamás no”, expresó a este medio gráfico.

A la tarde, se hablará sobre la vuelta al trabajo y que lo mejor sería tener un stock de leche. Al respecto, aclaró que cada mujer es diferente y pude ser que una pueda sacarse más que otra, por eso dará recomendaciones. Hasta el momento se inscribieron en cada jornada unas 50 personas, la mayoría mujeres, pero también parejas que las acompañarán.

Por otra parte, también presentará su libro “Yo doy la teta”.