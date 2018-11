Alerta en Corrientes por inminente apertura de “free shops” en zonas fronterizas con Brasil

Si bien en el 2012 ya fue aprobada en Brasil la ley Nº 17.723 que habilita la instalación de “free shops” en poblaciones fronterizas y recién en marzo pasado fue reglamentada, desde Came alertaron que sería inminente su aplicación. Consideran que eso afectaría al sector comercial de las poblaciones -de Corrientes y Misiones- que limitan con el vecino país. Desde Libres manifestaron a El Litoral que solicitarán mayor control en la Aduana, mientras que desde Santo Tomé realizarán consultas a través de la Federación Económica de Corrientes para evaluar los pasos a seguir.

“Vemos con gran preocupación la implementación de la ley brasilera de ‘Lojas Francas’ que prevé que 30 localidades fronterizas de dicho país, ocho de ellas linderas con la Argentina, abran comercios exentos de impuestos”, plantearon desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en un comunicado emitido el último jueves.

En el mismo escrito manifestaron que “la competitividad del tipo de cambio actual no es suficiente para contrarrestar los efectos negativos que esto generaría en los comercios argentinos de zonas limítrofes como Misiones y Corrientes”. Y sobre esto, precisaron que entre las tiendas libres de impuesto autorizadas en zonas de frontera están Sao Borja, Itaquí y Uruguayana, las cuales precisamente están contiguas a las poblaciones correntinas de Santo Tomé, Alvear y Paso de los Libres.

“Según medios brasileños, solo restan definir algunas cuestiones, como las franquicias, cuánto pueden comprar los brasileños exentos de impuestos, y si las tiendas serán por licitación o adjudicación directa. Con la asunción del nuevo gobierno en Brasil, se estima que terminarán de definir estos aspectos para que empiecen a funcionar”, informaron desde la Came. Al mismo tiempo aseveraron que “realizaremos las gestiones con las autoridades competentes para buscar equilibrar las asimetrías que puede generar esta medida en la competitividad de los comercios de ciudades argentinas de frontera”.

Un par en Uruguayana

“Nosotros estamos preocupados porque si bien desde el Municipio tratamos de apoyar al sector comercial local con actividades como el Black Friday, que organizamos el 8 y 9 de este mes, creemos que la apertura de dos free shops en Uruguayana -a pocos kilómetros de nuestra ciudad- nos afectará considerablemente”, expresó el director de Comercio de la Municipalidad de Libres, Eduardo Obregón, en diálogo con El Litoral.

Seguidamente indicó que, de acuerdo con datos trascendidos en los últimos tiempos, los locales libres de impuestos en la comuna del vecino país podrían abrir sus puertas el próximo mes.

“Las dos construcciones ya están listas, tengo entendido que sólo les faltaba definir cuestiones vinculadas al régimen laboral de los futuros empleados”, mencionó.

En este punto señaló que “sucede que ellos (Brasil) para alentar la instalación de ese tipo de comercios, por ejemplo, por cinco años le rebajan el 50% de los costos de la luz, agua e impuestos. Y para no afectar a los comerciantes locales -en este caso a los de Uruguayana- los pobladores de ahí no pueden comprar en el free shop”.

Si bien reconoció que “nosotros no podemos hacer nada para evitar que pobladores de Libres u otras poblaciones correntinas de la zona vayan a comprar desde celulares hasta indumentarias originales de marcas reconocidas, lo que sí podemos plantear es que sean más estrictos los controles en la Aduana”, expuso Obregón. Con respecto a esto, recordó que hay un monto límite para las compras que los argentinos realizan en el exterior.

Sao Borja

“Recibimos ayer esa información. La próxima semana nos comunicaremos con la Federación Económica de Corrientes para, a través de ellos, obtener mayor información al respecto”, expresó a El Litoral el asesor de la Cámara de Comercio de Santo Tomé, Alejandro Belsky, al ser consultado precisamente sobre la posibilidad de que en la comuna brasileña que está enfrente a la correntina, quede habilitada la apertura de “free shops”.