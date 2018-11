Bullrich busca un acuerdo con organizaciones antes del G20

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció ayer que convocará a organizaciones políticas y sociales para lograr “un acuerdo” para que puedan realizar protestas durante la cumbre del G20 pero de una forma que permita “aislar a los que quieren realizar acciones violentas”.

Así lo indicó la ministra de Seguridad durante un acto, y señaló además que de la convocatoria participarán autoridades nacionales y del Gobierno porteño.

“Vamos a plantearle a las organizaciones que tienen una tradición de movilizaciones en Argentina un acuerdo para que puedan disponer, por supuesto, de sus ideas, de sus palabras, de lo que quieran expresar, y aislar a los que quieren tener acciones violentas”, sostuvo Bullrich en declaraciones formuladas durante el acto que compartió con el embajador de la República Popular de China en esta capital, Yang Wanming, y explicó que el Gobierno de ese país hizo entrega de vehículos blindados, motos y otros materiales para reforzar la seguridad durante la cumbre.

Bullrich planteó una vez más que durante el G20 “toda persona que pueda irse de la ciudad, que pueda movilizarse caminando y no en auto, que lo haga”.

Argumentó que habrá “muchas zonas de restricción” y adelantó que el próximo martes el Gobierno dará a conocer qué calles permanecerán cortadas al tránsito.

“La ciudad va a estar en una situación de mucho resguardo”, explicó Bullrich, quien ironizó que Marcelo Tinelli -quien la había cuestionado en redes sociales por sus expresiones recomendando alejarse de la ciudad- “podrá hacer su programa, no hay problema, y si no en bicicleta va a llegar”.

Vale señalar, se había desatado una controversia en las últimas horas del jueves por la frase de la funcionaria indicando que se recomendaba a los vecinos de Buenos Aires que abandonen la ciudad durante la cumbre.